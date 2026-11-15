El conflicto entre los trabajadores del frigorífico BPU de Durazno y Minerva Foods sumó el respaldo del PIT-CNT y nuevas denuncias de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (FOICA). La central sindical cuestionó presuntas prácticas de persecución contra trabajadores afiliados al sindicato SOOF BPU, mientras que el presidente de FOICA, Martín Cardozo, sostuvo que la empresa aplica mecanismos sistemáticos de desgaste para debilitar la organización gremial.

El pronunciamiento del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se produjo después de que representantes del sindicato de BPU mantuvieran una reunión con la central obrera, el viernes 6 de noviembre. En ese encuentro expusieron la situación laboral de la planta frigorífica ubicada sobre ruta 14 y plantearon la necesidad de reforzar la intervención sindical en las próximas instancias de negociación.

La central manifestó su solidaridad con los trabajadores y reclamó que el conflicto sea abordado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

PIT-CNT denuncia presiones y sanciones contra trabajadores sindicalizados

En una declaración a la que accedió El Acontecer, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT sostuvo que Minerva Foods mantiene, desde que asumió la administración de BPU, «una actitud de conflictividad permanente que ha llevado al sindicato a adoptar distintas medidas de lucha».

Entre esas acciones recordó el paro general de 24 horas realizado el pasado 27 de octubre, en rechazo a las prácticas de persecución sindical denunciadas por SOOF BPU.

El documento señala que, a lo largo de estos años, surgieron dificultades vinculadas al reconocimiento de las categorías laborales, las remuneraciones correspondientes y los sistemas de trabajo por productividad.

Según la central, esas situaciones ocasionaron perjuicios salariales y se agravaron durante los últimos meses.

El PIT-CNT denunció que la empresa ha recurrido a «suspensiones arbitrarias, observaciones masivas y presiones constantes por parte de los mandos medios», afectando tanto a trabajadores afiliados como a quienes manifiestan su intención de incorporarse al sindicato.

Denuncian trato diferencial entre afiliados y no afiliados

La declaración sindical sostiene que algunos trabajadores han sido interrogados por sus superiores al conocerse su intención de afiliarse a SOOF BPU.

También afirma que existen diferencias en la aplicación de sanciones disciplinarias según la pertenencia sindical.

«También la empresa mide con distinta vara a los trabajadores, dependiendo de si están o no afiliados al sindicato, adoptando medidas disciplinarias graves cuando se trata de trabajadores afiliados, lo que constituye una forma de discriminación y persecución sindical», señala el documento.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la utilización de contratos de trabajo a término, incluso para tareas especializadas.

Según el PIT-CNT, esta modalidad genera incertidumbre laboral y puede convertirse en un mecanismo de presión que desaliente la afiliación sindical.

La central rechazó estas prácticas y reclamó a Minerva Foods el cumplimiento de la normativa laboral uruguaya, particularmente de la Ley 17.940, que establece medidas de protección de la libertad sindical.

Asimismo, solicitó una instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para abordar los planteos, «exigiendo el respeto al sindicato y a los trabajadores organizados».

FOICA: «Mecanismos de cansancio y desgaste» contra el sindicato

El presidente de FOICA, Martín Cardozo, también se pronunció sobre el conflicto y cuestionó los procedimientos que, según sostuvo, desarrolla Minerva Foods en sus relaciones laborales.

En declaraciones recogidas por el PIT-CNT, afirmó que la multinacional «aplica mecanismos de cansancio y desgaste contra la organización sindical».

Cardozo, quien además integra el Secretariado Ejecutivo de la central obrera como secretario del Interior, señaló que estas situaciones no son exclusivas del frigorífico duraznense, sino que se repiten en otras plantas del país.

A su entender, existe un conjunto de acciones que busca debilitar progresivamente a las organizaciones de trabajadores, sin recurrir necesariamente a medidas bruscas o fácilmente identificables.

Entre esas prácticas mencionó cambios de puestos de trabajo, diferencias de trato entre afiliados y no afiliados y sanciones que consideró desproporcionadas frente a situaciones habituales en los establecimientos laborales.

Según explicó, la reiteración de estas medidas ha provocado un deterioro de las relaciones entre el personal y la empresa, derivando en asambleas, movilizaciones y paros.

Del cambio de propietarios al conflicto salarial

Cardozo situó el deterioro de las relaciones laborales en el proceso de cambio de administración del frigorífico.

Recordó que durante la etapa en la que BPU permanecía bajo capitales japoneses, hasta 2024, las relaciones con los trabajadores eran «excelentes».

Según su relato, el vínculo comenzó a deteriorarse después de la llegada de Minerva Foods.

«Ni bien adquirió la planta, envió a los trabajadores al seguro de desempleo por seis meses y los compañeros sufrieron una rebaja salarial», recordó.

El sindicalista señaló que aquella decisión afectó a unos 800 trabajadores y representó el primer episodio de un conflicto que continuó durante los años siguientes.

«El envío al seguro de desempleo y la consecuente rebaja salarial, con todas las dificultades que implica una situación de esas características, particularmente en el interior del país», expresó al recordar el impacto de aquella etapa.

El conflicto salarial y las dificultades surgidas tras el cambio de administración ya habían sido abordados por El Acontecer en anteriores coberturas sobre la actividad de BPU.

FOICA reconoce cumplimiento de pagos, pero advierte un problema grave de relacionamiento

Cardozo introdujo una distinción al analizar las condiciones actuales de la planta.

Según indicó, no existen denuncias de atrasos en el pago de salarios, licencias o aguinaldos, ni planteos sobre incumplimientos generalizados de esas obligaciones.

Sin embargo, sostuvo que el principal problema está en el vínculo entre la empresa y la organización de trabajadores.

«Existe un problema muy grave en la relación entre el sindicato y la empresa», afirmó.

Esta distinción aparece también en el contexto de las denuncias de SOOF BPU, que se concentran en el trato hacia los afiliados, las medidas disciplinarias y las condiciones de relacionamiento sindical, además de los antecedentes vinculados con categorías y sistemas de remuneración.

En junio de este año, el gremio ya había declarado el preconflicto y advertido sobre situaciones de sobrecarga laboral en BPU.

Reclaman intervención del Ministerio de Trabajo

La reunión mantenida el 6 de noviembre entre representantes de SOOF BPU y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT permitió trasladar el conflicto al ámbito de la conducción nacional de la central sindical.

Durante el intercambio se planteó la posibilidad de que un integrante de ese Secretariado participe en la próxima instancia tripartita ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La intención es fortalecer la representación de los trabajadores en una negociación que permita abordar las denuncias y recuperar el diálogo entre las partes.

Por el momento, las acusaciones difundidas corresponden a las organizaciones sindicales. En la documentación examinada para esta nota no consta una respuesta de Minerva Foods a estos nuevos señalamientos.

Mientras tanto, el conflicto de BPU vuelve a ocupar un lugar central en la agenda laboral de Durazno, con el respaldo explícito del PIT-CNT y de FOICA al sindicato de la planta.