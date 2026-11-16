Los propietarios de vehículos a nafta y gasoil pagarán en 2027 el mismo valor de patente de rodados que en 2026. Así lo resolvió el Congreso de Intendentes durante una sesión extraordinaria celebrada el domingo 15 de noviembre, en la que también se establecieron nuevas franjas para los automóviles eléctricos y campañas de reempadronamiento gratuito.

La resolución alcanza a todas las categorías de vehículos con motor a combustión, por lo que no se aplicarán ajustes al importe de la patente del próximo año.

La información fue comunicada oficialmente este lunes 16 de noviembre y representa una novedad para los propietarios de vehículos de Durazno y del resto del país, que comenzarán a pagar el tributo correspondiente a 2027 en los primeros meses del año.

Los autos a nafta y gasoil mantendrán el valor de 2026

La principal resolución del Congreso de Intendentes fue mantener sin modificaciones los valores de la patente para los vehículos con motores a combustión.

Esto significa que los propietarios de automóviles a nafta o gasoil no tendrán un incremento del tributo respecto de 2026, de acuerdo con los criterios aprobados por los intendentes.

La decisión abarca todas las categorías comprendidas dentro de los vehículos a combustión.

Por ejemplo, un propietario que durante 2026 tenga una patente anual de $20.000 mantendrá ese importe en 2027, siempre que corresponda al mismo vehículo y no existan situaciones particulares que modifiquen su liquidación.

La medida no significa una reducción de la patente: se mantiene el monto nominal del año anterior, aunque los vehículos usados puedan haber experimentado cambios en su valor de mercado.

Tampoco implica que desaparezcan las obligaciones de pago, los eventuales recargos por atrasos ni otras condiciones que correspondan según la situación del contribuyente.

Qué pasará con los vehículos eléctricos en 2027

El acuerdo también establece un régimen diferenciado para los automóviles eléctricos cero kilómetro, con distintas tasas según su valor de mercado sin IVA.

Los vehículos eléctricos de menor precio conservarán el beneficio de una alícuota del 3 %, mientras que para unidades de mayor valor se establecieron franjas del 4 % y del 5 %.

Valor del vehículo eléctrico 0 km, sin IVA Alícuota Menos de US$ 19.000 3 % Desde US$ 19.000 hasta US$ 25.000 4 % Más de US$ 25.000 5 %

Estas tasas forman parte de un régimen de transición hacia 2028.

A diferencia de lo dispuesto para los vehículos a combustión, en los eléctricos cero kilómetro la tributación dependerá de la franja de precio en la que se ubique cada unidad.

Los porcentajes se aplican sobre el valor de referencia correspondiente, por lo que no deben interpretarse como un importe fijo de patente en pesos.

Habrá reempadronamiento gratuito durante 2027 y 2028

Otra de las decisiones del Congreso de Intendentes es implementar campañas de reempadronamiento sin costo durante un mes de 2027 y otro de 2028.

La iniciativa apunta a facilitar que los propietarios regularicen la situación de sus vehículos y los empadronen en el departamento donde residen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18.456.

La medida puede resultar especialmente útil para quienes viven en Durazno y mantienen vehículos matriculados en otros departamentos.

El Congreso de Intendentes todavía no detalló en el anuncio las fechas específicas en las que se desarrollarán estas campañas.

En Durazno ya se habían implementado iniciativas de esta naturaleza. En abril de 2026, El Acontecer informó sobre una nueva campaña de reempadronamiento gratuito para vehículos con matrículas de otros departamentos.

Una definición que se esperaba para fin de año

La decisión sobre la patente de rodados venía siendo analizada por los gobiernos departamentales ante la proximidad del nuevo ejercicio.

El pasado 28 de octubre, El Acontecer informó que los intendentes buscaban moderar el valor de la patente para 2027, en el marco de las reuniones del Congreso de Intendentes.

La sesión extraordinaria del 15 de noviembre permitió alcanzar una resolución que mantiene los importes para vehículos a combustión y establece nuevas condiciones para los eléctricos.

El acuerdo es de alcance nacional, por lo que las disposiciones también comprenden a los vehículos empadronados en Durazno.

Cuándo se podrá consultar la patente de 2027

Con los criterios generales definidos, los contribuyentes deberán aguardar la información operativa correspondiente al próximo ejercicio.

La consulta de importes, vencimientos, cuotas y modalidades de pago se realiza habitualmente mediante el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

Al momento del anuncio, el Congreso de Intendentes no comunicó en esta resolución un calendario de vencimientos ni los descuentos que eventualmente se aplicarán durante 2027.

Por ese motivo, conviene esperar la publicación oficial de esos detalles antes de realizar cálculos sobre bonificaciones o fechas de pago.

Los propietarios pueden seguir las novedades y consultar su situación a través del sitio oficial de Sucive.

La decisión confirmada hasta ahora es que la patente de los vehículos a combustión mantendrá su valor de 2026, mientras que los eléctricos cero kilómetro tendrán un sistema de alícuotas diferenciado según su precio.

Fuente: comunicado oficial sobre la resolución del Congreso de Intendentes, 16 de noviembre de 2026.