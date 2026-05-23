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sábado 23 de mayo de 2026

Pentecostés en San Pedro, San Isidro en La Economía y la posible visita del Papa a la Diócesis

La Parroquia San Pedro celebra este fin de semana con misas el sábado y el domingo. La CEU confirmó "alta probabilidad" de visita del Papa León XIV.
Por Lectura: 2 minutos
Pentecostés en San Pedro, San Isidro en La Economía y la posible visita del Papa a la Diócesis
Los católicos celebraron a San Isidro en Paraje La Economía

La comunidad religiosa de la Parroquia San Pedro de Durazno desarrollará durante este fin de semana la celebración de Pentecostés, con ceremonias el sábado 23 y el domingo 24.

El programa de Pentecostés

  • Sábado 23, a las 19 horas: celebración de misa en vigilia de Pentecostés, dones del Espíritu Santo, adoraciones y cantos.
  • Domingo 24: solemnidad de Pentecostés con eucaristía a las 11 y a las 19 horas.

Capillas y grupos parroquiales están a cargo de estas celebraciones en la ciudad de Durazno.

San Isidro convocó en La Economía

Cada 15 de mayo, los fieles católicos celebran al santo de los labradores, San Isidro. Las fiestas religiosas se enfocan principalmente hacia comunidades rurales, tal el caso del Paraje La Economía, al interior del departamento de Durazno.

El domingo 17 de mayo, vecinos y amigos de la Capilla San Isidro celebraron a su santo patrono. Marcharon en procesión con aparcerías criollas desde San Pedro por calles de la ciudad, celebraron la misa y compartieron la jornada.

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El Papa y sus probabilidades

La Diócesis Florida–Durazno trasladó a la opinión pública el reciente comunicado emitido por la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) que aborda la posibilidad de que el Papa León XIV llegue al país durante este año.

A partir de las recientes declaraciones en la red social X del intendente de Florida, Carlos Enciso, sobre la inminencia de esta presencia católica en el territorio uruguayo, el comunicado de la CEU señala: «Existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay». Y agrega: «No contamos con una fecha definida».

El texto lleva la firma del Cardenal Daniel Sturla en su rol de arzobispo de Montevideo, Heriberto Bodeant como obispo de Canelones y Milton Tróccoli, obispo de la Diócesis Maldonado–Punta del Este–Minas.

La CEU concluye: «La eventual visita del Papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo. Permanecemos expectantes y agradecidos ante esta posibilidad. Una vez que exista una fecha establecida y podamos brindar información más detallada, convocaremos a una conferencia de prensa».

Enciso fundamentó sus dichos en «fuentes del Vaticano», aunque no especificó de qué orden serían las mismas. En su anuncio, el intendente de Florida destacó que el Papa León XIV visitaría la Diócesis Florida–Durazno, concretamente el Santuario Nacional de la Virgen de los 33, en la capital de la Piedra Alta, durante la primera quincena de noviembre de 2026.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.

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