Cinco años después de su inauguración, el Parque del Bicentenario se convirtió en uno de los paseos más reconocibles de Durazno. Su mirador panorámico, los senderos, los espacios verdes y las actividades culturales que allí se desarrollan forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. Este viernes 6 de noviembre se cumple un lustro de la apertura de una obra concebida para celebrar los 200 años de la fundación de Durazno.

Inaugurado el 6 de noviembre de 2021, el parque fue proyectado por el arquitecto Juan Carlos Apolo y su equipo, con el propósito de crear un espacio público que combinara arquitectura, paisaje e identidad local.

Desde entonces, el predio ubicado junto a la avenida Frugoni, entre Lavalleja y Penza, se transformó en un lugar de paseo y encuentro para vecinos y visitantes.

Un mirador que ofreció otra perspectiva de Durazno

Uno de los elementos más distintivos del parque es su mirador panorámico, de aproximadamente diez metros de altura, desde donde se pueden observar diferentes sectores de la ciudad y su entorno.

La estructura permite contemplar el paisaje desde una perspectiva poco habitual, especialmente durante el atardecer, cuando la luz cambia sobre las construcciones y los espacios verdes.

A su alrededor se distribuyen senderos peatonales, sectores arbolados y áreas destinadas al descanso y la recreación.

El diseño incorpora iluminación led, especies vegetales que modifican el paisaje a lo largo de las estaciones y un pequeño anfiteatro concebido para presentaciones artísticas y actividades comunitarias.

La inauguración que acompañó los 200 años de la ciudad

La apertura oficial del Parque del Bicentenario fue uno de los acontecimientos vinculados con las celebraciones por los 200 años de la fundación de Durazno.

Aquella jornada del sábado 6 de noviembre de 2021 reunió a vecinos, emprendedores, artistas y autoridades departamentales.

La programación incluyó una feria de emprendedores de Redex, que congregó a más de cien expositores, junto con espectáculos de danza y música.

Participaron el Ballet Weisman Sánchez Galarza, Primero Oriental y Fusión Danza, además de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno y la cantante Virginia Belhot.

La parte oratoria estuvo a cargo del entonces intendente Carmelo Vidalín y del arquitecto Juan Carlos Apolo, quienes destacaron el sentido conmemorativo y comunitario de la obra.

La celebración marcó la apertura de un espacio pensado no solamente para recordar la historia de Durazno, sino también para ofrecer nuevas posibilidades de convivencia y recreación.

Un diseño que obtuvo reconocimiento nacional

El Parque del Bicentenario también recibió un importante reconocimiento arquitectónico.

En 2023 obtuvo el Premio Nacional de Obra Realizada, en la categoría Paisaje y Espacio Público, otorgado en el marco de un concurso de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

La distinción reconoció el proyecto desarrollado por el equipo de Apolo, integrado también por los arquitectos Álvaro Cayón, Fabiana Ursic y Cecilia Monteiro, junto con otros profesionales y colaboradores.

La intervención permitió transformar el antiguo sector conocido como el campito Caorsi en un parque urbano de aproximadamente cuatro hectáreas.

El reconocimiento destacó el valor arquitectónico y paisajístico de una obra vinculada con la recuperación y el aprovechamiento del espacio público.

Cinco años como escenario de encuentros y celebraciones

Con el paso del tiempo, el parque amplió su presencia en la agenda cultural y recreativa del departamento.

Ferias de emprendedores, espectáculos musicales, encuentros comunitarios y actividades vinculadas con las celebraciones de Durazno encontraron allí un escenario al aire libre.

En octubre de este año, por ejemplo, el lugar recibió un festival de bandas marchantes como parte de las celebraciones por los 205 años de Durazno.

Además de esas actividades, el parque mantiene su función cotidiana como paseo para caminar, observar la ciudad y compartir tiempo al aire libre.

Cinco años después de aquella inauguración, el Parque del Bicentenario continúa mostrando cómo un proyecto nacido para conmemorar una fecha histórica puede incorporarse a los hábitos de una comunidad.

Su mirador, sus senderos y sus espacios abiertos forman parte de una nueva postal urbana de Durazno, una ciudad que encontró allí otra manera de contemplarse.