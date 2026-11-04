Violencia en liceos: paro docente y ocupaciones en Montevideo

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realiza este miércoles 4 de noviembre un paro de 24 horas en respuesta a situaciones de violencia registradas en centros educativos y sus alrededores. La medida incluye la ocupación de los liceos 26, de Jacinto Vera, y 71, de Paso Molino, mientras el sindicato reclama mayores recursos y personal especializado para atender los conflictos que afectan a estudiantes y trabajadores.

La paralización fue convocada por la organización sindical de Montevideo y no constituye un paro nacional de Secundaria.

Denuncias por situaciones de violencia

El conflicto se originó a partir de denuncias de distintos núcleos sindicales sobre episodios ocurridos durante las últimas semanas, entre ellos el ingreso de personas ajenas a las comunidades educativas.

Según ADES Montevideo, durante el año lectivo se registraron situaciones que comprometieron la integridad física y psicológica de estudiantes y funcionarios en diferentes instituciones de la capital.

Entre los centros mencionados por el sindicato figuran los liceos 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70 y 71, además de centros de capacitación educativa.

La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, señaló que estos episodios reflejan problemas que trascienden el ámbito educativo.

«La violencia que vemos en los liceos es la que también existe en la sociedad», expresó en declaraciones al portal del PIT-CNT.

Reclaman porteros, adscriptos y equipos multidisciplinarios

El sindicato considera que la falta de recursos humanos y de apoyo institucional dificulta la prevención y el abordaje de las situaciones de violencia.

Entre sus principales reclamos se encuentran la incorporación de porteros, adscriptos, psicólogos y equipos multidisciplinarios, además del fortalecimiento de las redes de atención para estudiantes y familias.

ADES también cuestionó las dificultades para aplicar los protocolos previstos ante situaciones de violencia y sostuvo que las autoridades educativas deben garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio.

Para el gremio, disponer de más personal y recursos permitiría abordar los conflictos antes de que se agraven y favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Dos liceos ocupados durante la jornada

En el marco del paro de este miércoles, el sindicato confirmó ocupaciones en el Liceo 26, ubicado en el barrio Jacinto Vera, y el Liceo 71, de Paso Molino.

Méndez explicó que estas medidas buscan visibilizar los problemas que atraviesan las comunidades educativas e informar a las familias sobre situaciones que, en ocasiones, no llegan a conocimiento público.

El gremio también dejó abierta la posibilidad de que otros núcleos sindicales adopten medidas similares.

El paro corresponde a Montevideo

La medida anunciada por ADES comprende a docentes de Educación Secundaria de Montevideo. No se trata de una convocatoria nacional ni se ha confirmado una paralización equivalente en Durazno.

El conflicto vuelve a poner en discusión los recursos disponibles para prevenir la violencia y acompañar a estudiantes, docentes y funcionarios dentro de los centros educativos.

La situación específica de los liceos de Durazno, así como la existencia de reclamos similares entre sus docentes, requiere una consulta a los representantes sindicales y autoridades educativas del departamento.