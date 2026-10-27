Panitea seguirá en La Cordobesa durante 15 años: AFE renovó el comodato y amplió el espacio para el centro

La antigua estación ferroviaria La Cordobesa seguirá siendo sede del proyecto de Panitea durante los próximos 15 años. La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la asociación civil firmaron el viernes 23 de octubre un nuevo comodato que garantiza la continuidad de las actividades ocupacionales y recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA).

El acuerdo comprende un predio de cuatro hectáreas ubicado en el kilómetro 165 de la ruta 14, en territorio de Flores, próximo al límite con Durazno. Además de renovar la cesión del espacio que Panitea utiliza desde hace varios años, contempla una ampliación que permitirá proyectar nuevas mejoras en las instalaciones.

La firma se realizó en el propio establecimiento, con la participación del presidente de AFE, Ernesto Cesar, otros representantes del organismo ferroviario y autoridades y técnicos de Panitea.

Para la asociación, el nuevo plazo representa la posibilidad de seguir desarrollando su trabajo en un entorno especialmente adecuado para las actividades de formación, recreación y acompañamiento de sus usuarios.

Un lugar donde desarrollar habilidades y ganar autonomía

Durante su visita, Cesar destacó las condiciones que ofrece La Cordobesa para los adolescentes y jóvenes que concurren al centro.

Se refirió especialmente a la tranquilidad del entorno, los espacios abiertos y las oportunidades de realizar actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades y una mayor independencia.

Para el jerarca, uno de los aspectos más importantes del proyecto es que sus participantes puedan avanzar hacia una vida cada vez más autónoma, una preocupación que comparten muchas familias.

«Que puedan empezar a ganar habilidades y ganar así autonomía», expresó, al destacar la importancia del esparcimiento y de contar con un lugar donde los jóvenes puedan desenvolverse con tranquilidad.

El presidente de AFE relató que conocía la estación por sus recorridas habituales y que le había llamado la atención su buen estado de conservación.

Según recordó, al descubrir que funcionaba allí un centro de Panitea sintió satisfacción por el destino que se había dado a una construcción ferroviaria que, de otra manera, podría haber permanecido abandonada.

De una estación recuperada a un proyecto con futuro

La experiencia de Panitea en La Cordobesa tiene varios años de historia.

En abril de 2023, El Acontecer informó sobre la inauguración del centro ocupacional y recreativo para adolescentes y jóvenes con TEA, una iniciativa desarrollada con el apoyo de distintas instituciones públicas y organizaciones de la comunidad.

El proyecto nació de la necesidad de ofrecer alternativas de formación, esparcimiento y desarrollo de habilidades para jóvenes con autismo, especialmente en una etapa de la vida en la que las oportunidades educativas y de integración suelen ser más limitadas.

La antigua estación fue reacondicionada para recibir esas actividades, con espacios adecuados a las características del entorno y a las necesidades de quienes participan.

Ese trabajo de recuperación fue uno de los aspectos destacados por las autoridades de AFE al momento de renovar el convenio.

Cesar sostuvo que la asociación ya demostró su capacidad para conservar y utilizar responsablemente el inmueble, un antecedente que consideró fundamental para extender el plazo de la cesión.

AFE busca recuperar sus estaciones y ponerlas al servicio de la comunidad

Durante la actividad, el presidente del organismo explicó que AFE está trabajando en el ordenamiento y la recuperación de su patrimonio.

Señaló que numerosos edificios ferroviarios han quedado abandonados como consecuencia de los cambios que experimentó el sistema de transporte a lo largo de las décadas.

Sin embargo, remarcó que muchas de esas construcciones conservan un importante valor histórico y arquitectónico.

Las estaciones, recordó, estuvieron estrechamente vinculadas al poblamiento de distintas regiones del país y al desarrollo de actividades productivas que crecieron alrededor del ferrocarril.

En ese marco, AFE busca identificar nuevos destinos para sus inmuebles.

Algunos podrán utilizarse con fines comerciales o logísticos, generando ingresos para el organismo. Otros, por sus características y ubicación, pueden tener una función social.

La Cordobesa forma parte de este segundo grupo.

Cesar explicó que la política del ente apunta a facilitar el uso comunitario de estos bienes, pero mediante acuerdos con instituciones que demuestren trayectoria, responsabilidad y capacidad para conservarlos.

Panitea, afirmó, ha dado pruebas concretas de ese compromiso.

Qué establece el nuevo comodato

El convenio tiene una vigencia de 15 años a partir de su firma, con posibilidad de renovación futura.

Su otorgamiento fue aprobado por el Directorio de AFE mediante la resolución N.º 292/26, del 9 de setiembre de 2026.

La propiedad del terreno y de las construcciones continúa perteneciendo al Estado. El acuerdo concede a Panitea el derecho de utilizar las instalaciones para desarrollar sus actividades, pero no implica una transferencia de propiedad.

La asociación deberá hacerse cargo de la adecuación, el mantenimiento y la conservación del inmueble, además de los gastos y tributos que correspondan.

También tendrá que preservar la infraestructura ferroviaria existente y cumplir las condiciones de seguridad establecidas.

«AFE pone la tierra, que no es poca cosa, junto con la edificación», resumió Cesar.

El jerarca explicó que uno de los objetivos del organismo es evitar que sus propiedades se deterioren o regresen a una situación de abandono.

Por esa razón, considera fundamental que quienes reciben estos espacios en comodato asuman compromisos de conservación.

La posibilidad de continuar las mejoras

El nuevo plazo también ofrece a Panitea un horizonte más amplio para planificar inversiones y futuras obras.

Cesar señaló que la extensión del acuerdo responde precisamente a la necesidad de acompañar los proyectos que la asociación pretende desarrollar.

Consideró que, con la situación jurídica del inmueble regularizada por un período prolongado, la institución podrá avanzar en nuevas gestiones y eventualmente acceder a otros convenios de colaboración.

De esa manera, la antigua estación continuará cumpliendo una función distinta de aquella para la que fue construida, pero igualmente vinculada al desarrollo de la comunidad.

Un edificio que nació para recibir pasajeros y acompañar el movimiento ferroviario seguirá albergando un proyecto destinado a que adolescentes y jóvenes con autismo desarrollen habilidades, compartan actividades y ganen autonomía.