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viernes 1 de mayo de 2026

Durazno homenajeó al trabajador rural con ofrenda floral en Santa Bernardina

Algorta valoró el acto como paso para consolidar el homenaje anual al peón y la mujer rural. La obra del monumento es del escultor Claudio Silveira Silva.
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Durazno homenajeó al trabajador rural con ofrenda floral en Santa Bernardina

En la tarde de ayer, el Gobierno de Durazno colocó una ofrenda floral al pie del monumento al peón rural ubicado en Santa Bernardina, en el marco del Día del Trabajador Rural que se conmemora cada 30 de abril en nuestro país.

La actividad reunió a autoridades departamentales, vecinos y representantes vinculados al medio rural, en una ceremonia que apunta a consolidar este homenaje como un recordatorio anual del aporte de quienes sostienen las tareas del campo.

Una obra con identidad duraznense

El comunicador agropecuario Álvaro Aguiar destacó el valor simbólico del monumento, señalando que se trata de «una obra con fuerte identidad duraznense, nacida de la idea de un hijo de Durazno como el doctor Raúl Iturria«, y materializada por el escultor Claudio Silveira Silva.

Aguiar también puso énfasis en la evolución del trabajo rural, reconociendo tanto al peón tradicional como a quienes hoy desarrollan sus tareas incorporando nuevas tecnologías. «Muchas veces no los vemos o no los reconocemos, pero son quienes, silenciosamente, sostienen con compromiso su labor todos los días», expresó.

El compromiso de la administración Algorta

El intendente Dr. Felipe Algorta valoró la instancia como un paso importante hacia la consolidación del homenaje. Anticipó que en futuras ediciones se buscará fortalecer la actividad, incorporando nuevos elementos que acompañen el reconocimiento al trabajador rural, al peón y también a la mujer rural, esta última destacada en la placa del monumento por su rol permanente en las tareas del campo.

«El desafío está planteado para que este homenaje se consolide como un recordatorio anual, en reconocimiento a una tarea noble, profundamente arraigada y fundamental para el desarrollo de Durazno y del país», afirmó Algorta.

Quiénes participaron

En la ceremonia también estuvieron presentes el director del Departamento de Promoción Social, Gonzalo Recuero; el encargado del CIB Santa Bernardina, Gustavo Mundo; y el joven Dhiago Díaz Ramos, de 13 años, estudiante de la Escuela Agraria del paraje El Salado.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy