El Polo Educativo Tecnológico Durazno definió su oferta 2026 con foco en el empleo regional

El Polo Educativo Tecnológico Durazno y la Inspección Regional Centro de UTU presentaron la oferta educativa 2026, con carreras técnicas y tecnólogos pensados para responder a las necesidades productivas y laborales del centro del país. Las preinscripciones ya están abiertas y vencen el 13 de febrero.

El Polo Educativo Tecnológico Durazno presentó este miércoles, en conferencia de prensa, los lineamientos de su oferta educativa para el año 2026. La actividad estuvo encabezada por la Inspección Regional Centro de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP–UTU) y por la dirección del propio centro educativo.

El encuentro se desarrolló en la sede ubicada en la esquina de Maestro Agustín Ferreiro y 4 de Octubre de 1828, donde se detallaron tanto las carreras disponibles como las modalidades y plazos de inscripción para el próximo año lectivo.

Desde la institución se remarcó que la propuesta fue diseñada teniendo en cuenta las demandas actuales del mercado laboral en Durazno y la región, con especial énfasis en la formación técnica y tecnológica con rápida salida laboral.

Cómo es el proceso de inscripción

La inspectora regional, profesora Inés González, explicó que el primer paso para acceder a cualquiera de las carreras es realizar una preinscripción a través del sitio web institucional de UTU. El plazo para completar este trámite vence el próximo 13 de febrero.

“La preinscripción se realiza de forma web, completando un formulario y cargando la documentación solicitada. Luego el centro valida la inscripción y se confirma por correo electrónico”, explicó González.

El procedimiento incluye la carga digital de la cédula de identidad y la escolaridad del estudiante. Una vez validada la información, el centro educativo se contacta con el aspirante para confirmar la documentación y evacuar eventuales dudas.

La inspectora también aclaró que los interesados pueden inscribirse con hasta tres materias previas, y que en algunas carreras el límite es de dos, según la propuesta elegida.

Carreras terciarias y formación técnica

Dentro de la oferta 2026 se destacan los Cursos Técnicos Terciarios (CTT), con una duración de dos años y modalidad semestral, totalizando cuatro semestres de formación.

Estas propuestas apuntan a una inserción laboral temprana y a cubrir perfiles técnicos que hoy son requeridos en distintos sectores productivos del departamento y la región.

Educación Media Superior: nuevas y clásicas opciones

El director del Polo Educativo Tecnológico Durazno, profesor Pablo Revello, detalló las opciones disponibles en Educación Media Superior, orientadas a egresados de Ciclo Básico en cualquiera de sus modalidades.

Entre las propuestas se encuentran Aeronáutica, Tecnología de la Información, Ciencias y Tecnologías de Laboratorio y Energías Renovables. En la mayoría de los casos, la duración es de tres años.

Revello puntualizó que, en el caso de Tecnología de la Información y Redes, existe una modalidad abreviada de dos semestres para estudiantes que ya tengan aprobado al menos el 50 % del bachillerato, independientemente de la orientación cursada.

Bachilleratos y tecnicaturas con alta demanda

Además de las opciones de Educación Media Superior, el Polo Durazno ofrecerá en 2026 una amplia gama de bachilleratos y tecnicaturas, entre las que se incluyen Automatización Industrial, Administración, Diseño Gráfico en Comunicación Visual, Audiovisuales, Mantenimiento Electromecánico Industrial, Redes y Software, y Rematador.

Para estas propuestas, la inscripción también se realiza vía web hasta el 13 de febrero. Desde la institución se indicó que, ante cualquier dificultad con el trámite en línea, los interesados pueden concurrir personalmente al centro para recibir asesoramiento.

En el caso específico de los bachilleratos, se abrió además un sistema de agenda para inscripciones presenciales, que comienza formalmente el 11 de febrero, aunque ya es posible reservar día y hora.

El mercado inmobiliario como señal del crecimiento local

Uno de los puntos destacados de la presentación fue la incorporación del Curso Técnico Terciario de Operador Inmobiliario y Rematador, definido por las autoridades como una respuesta directa a una necesidad concreta del medio.

“Durazno viene creciendo desde hace algunos años y existe una demanda real vinculada al mercado inmobiliario. Esta carrera surge a partir de inquietudes de la propia comunidad”, señalaron desde la dirección del centro.

En la misma línea, se subrayó el potencial de carreras como Audiovisuales y Diseño Gráfico, especialmente atractivas para jóvenes y vinculadas a sectores con proyección y diversificación laboral.

Mientras Audiovisuales se presenta como una carrera de nivel tecnólogo, con una duración de tres años, el resto de las propuestas técnicas se desarrollan en dos años, apuntando a una rápida inserción en el mercado de trabajo.

Con una oferta amplia y alineada a las realidades productivas del centro del país, el Polo Educativo Tecnológico Durazno busca consolidarse como una referencia formativa clave de cara al 2026.

