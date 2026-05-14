Niño duraznense con meningitis bacteriana salió de CTI y evoluciona favorablemente

La evolución sanitaria del niño duraznense de 5 años afectado por meningitis bacteriana mostró señales alentadoras durante las últimas horas. Según confirmó la Dirección Departamental de Salud, el pequeño presentó una “franca mejoría” y ya fue trasladado desde CTI a una sala de pediatría común.

Evolución positiva tras días de preocupación

La información fue confirmada a El Acontecer por el director departamental de Salud de Durazno, doctor Carlos Souza.

“Está con franca mejoría”, señaló el jerarca sanitario al referirse al estado actual del paciente.

El niño había sido internado días atrás en un centro asistencial de la ciudad de Canelones luego de ser diagnosticado con meningitis bacteriana, situación que generó preocupación tanto en el entorno familiar como en la comunidad educativa local.

Salió de CTI y permanece en sala de pediatría

Inicialmente el pequeño permaneció internado en cuidados intensivos, aunque con el correr de las horas comenzó a evidenciar una evolución favorable.

“Ya le dieron el alta a sala de pediatría común”, destacó Souza, confirmando que el cuadro sanitario muestra mejoras importantes.

El caso tomó estado público el pasado viernes 8 de mayo y desde entonces viene siendo monitoreado por autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Protocolos activados en Jardín Nº 91

El niño es alumno del Jardín de Infantes Nº 91 de la ciudad de Durazno, centro educativo donde se aplicaron rápidamente las medidas preventivas previstas para este tipo de situaciones.

Desde el MSP se realizó quimioprofilaxis preventiva a familiares directos, docentes y compañeros de clase considerados contactos estrechos.

Souza explicó anteriormente que el protocolo incluye administración de antibióticos y seguimiento sanitario específico ante posibles síntomas.

“El Ministerio de Salud Pública a nivel local enseguida tomó las medidas correspondientes de quimio profilaxis que se hacen en estos casos”, había señalado el director departamental de Salud.

Además, indicó que a las personas alcanzadas por el protocolo se les brindó orientación médica y recomendaciones para consultar rápidamente ante eventuales síntomas.

Seguimiento sanitario y estabilidad

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento del caso y de las personas consideradas contacto.

De acuerdo a lo informado desde Salud Pública, la situación se encuentra estable y bajo control sanitario.