Nahuel Silva y Rusa fueron subcampeones mundiales en Escocia

El duraznense de 19 años y su Border Collie lograron 162 puntos y el segundo puesto en la categoría Young Handler del World Sheepdog Trials 2026.

El duraznense Nahuel Yaben Silva, de 19 años, y su perra Rusa lograron el segundo puesto mundial en la categoría Young Handler del World Sheepdog Trials 2026, disputado en Lauder, Escocia. La dupla alcanzó 162 puntos y quedó apenas detrás del representante de Gales, en una competencia que reunió a participantes de 34 países.

Oriundo de Chileno Chico, en el interior del departamento de Durazno, Nahuel llegó al certamen después de un largo proceso de preparación y del esfuerzo económico que implicó financiar el viaje mediante su trabajo, rifas y distintas actividades de apoyo.

Rusa, una Border Collie de tres años inscripta para la competencia como Verusa Del Templao, es entrenada por Nahuel desde que tenía apenas dos meses.

La gran final se disputó el pasado 20 de setiembre, luego de cuatro jornadas de competencia.

Segundo lugar entre los jóvenes guías

La categoría Young Handler tuvo como ganador al galés Jack Morgan Howells, quien junto a Cydros Boss obtuvo 174 puntos.

Nahuel Silva y Rusa quedaron en el segundo lugar con 162 unidades, mientras que el tercer puesto correspondió al belga Joren De Bruycker, junto a Dot, con 135 puntos.

El duraznense fue además el único representante uruguayo menor de 21 años en la competencia y, de acuerdo con la información difundida en torno al certamen, el primero del país en participar en esa condición.

Su actuación le permitió también realizar una demostración especial en la pista principal durante la jornada de cierre del campeonato.

Finalizada la competencia, Nahuel compartió su emoción a través de las redes sociales.

“Vice campeón World Champion Young Handler. Gracias por tanto, mi perra noble siempre cumpliendo. Un sueño que se cumplió, gracias a todos los que hicieron posible esto”, escribió.

Una dupla formada desde cachorra

Nahuel utiliza habitualmente sus redes para mostrar su trabajo como adiestrador y las competencias en las que participa, tanto en Uruguay como en el exterior, particularmente en el sur de Brasil.

Con Rusa mantiene un vínculo deportivo construido prácticamente desde el comienzo de la vida de la Border Collie.

La perra llegó a sus manos con apenas dos meses y desde entonces comenzó un proceso de entrenamiento que terminó llevándolos juntos hasta un campeonato mundial.

Para llegar en buenas condiciones al certamen, Nahuel viajó a Europa con 15 días de anticipación junto a sus perras Nicky y Rusa, buscando facilitar su aclimatación y reducir el estrés previo a la competencia.

Las pruebas se desarrollaron entre el 16 y el 20 de setiembre.

Rifas y trabajo para llegar al Mundial

La clasificación era solamente una parte del desafío. Llegar hasta Escocia implicaba afrontar un costo importante y Nahuel debió generar los recursos necesarios para concretar el viaje.

Lo hizo mediante su propio trabajo, rifas y distintos beneficios, además del apoyo recibido por personas que acompañaron su objetivo.

El Mundial tenía además un significado especial por la historia de Rusa: tanto su madre como su abuela contaban con antecedentes de participación en competencias internacionales.

Tiempo antes del viaje, cuando todavía trabajaba para hacer posible su presencia en Escocia, Nahuel había explicado a EL ACONTECER lo que significaba alcanzar ese escenario.

“La meta es poder cumplir ese sueño porque todos los que estamos en esto de los perros y compitiendo, creo que el techo más alto es llegar a un campeonato mundial”, había señalado.

Ese objetivo se concretó en setiembre de 2026.