La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó que el informe inicial del Ejército sobre la muerte de tres militares durante un ejercicio de buceo táctico en Fray Bentos no es concluyente y todavía no permite establecer responsabilidades. La información fue presentada este lunes 9 de noviembre a legisladores del oficialismo y la oposición, mientras continúan las investigaciones administrativa y judicial.

El expediente elaborado por el Ejército en las primeras 48 horas posteriores a la tragedia ya fue remitido a Fiscalía. La investigación del Ministerio de Defensa dispone de un plazo inicial de 60 días para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Entre los fallecidos se encuentra Carlos Leandro Gómez, oriundo de Sarandí del Yí e integrante del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2 de Durazno, cuya familia recibió la visita de la ministra y del comandante en jefe del Ejército la semana pasada.

El informe inicial no permitió determinar responsabilidades

Lazo recibió este lunes, en la sede del Ministerio de Defensa, a diputados y senadores integrantes de las comisiones parlamentarias de Defensa.

Durante el encuentro se presentaron los avances de la investigación urgente realizada por el Ejército Nacional, ordenada tras el accidente ocurrido el jueves 29 de octubre en aguas del río Uruguay.

Consultada sobre si el informe permitía establecer responsabilidades, la ministra respondió: “No, absolutamente no”.

Según explicó, el documento permitió reunir información técnica para reconstruir lo sucedido, pero todavía no ofrece conclusiones definitivas.

La jerarca destacó la importancia de continuar con la investigación administrativa del Ministerio y aseguró que las actuaciones deben desarrollarse con independencia, rigurosidad y garantías para todas las personas involucradas.

El informe inicial tiene carácter reservado y fue remitido el viernes 6 de noviembre a la Fiscalía General de la Nación.

Nuevos elementos sobre el ejercicio: boyas y equipamiento

La reunión con los legisladores también permitió conocer detalles preliminares sobre las condiciones en las que se desarrollaba el entrenamiento.

Según informó El País, citando a participantes del encuentro, entre los elementos examinados se encuentra la presencia de dos boyas que no habrían sido detectadas previamente en la zona donde ocurrió el accidente.

También se mencionó que algunos de los militares no contaban con el cuchillo utilizado por los buzos para cortar elementos como la cuerda que los vinculaba durante el ejercicio.

Otro aspecto señalado por legisladores refiere a la eventual ausencia de un reconocimiento previo del área donde se desarrolló la actividad.

Estos datos forman parte de la información preliminar difundida tras la reunión y no constituyen, por sí mismos, una conclusión sobre las causas de las muertes ni permiten atribuir responsabilidades.

El Ministerio de Defensa ha mantenido reserva sobre el contenido completo del informe mientras avanzan las actuaciones.

Qué ocurrió durante el entrenamiento en Fray Bentos

La tragedia se produjo en la noche del jueves 29 de octubre, durante un ejercicio de nado nocturno correspondiente al Curso de Buzos Tácticos N.º 64 del Ejército Nacional.

La actividad se desarrollaba en las inmediaciones del muelle del Anglo, en Fray Bentos, sobre el río Uruguay, y contemplaba una distancia de aproximadamente 2.500 metros.

Los participantes estaban vinculados mediante una cuerda madre y contaban con el acompañamiento de instructores en dos embarcaciones y dos kayaks.

De acuerdo con la reconstrucción inicial difundida por el Ejército, durante la práctica se produjo un incidente con un elemento sumergido que ocasionó dificultades para un grupo de efectivos.

Fue necesario adoptar medidas de emergencia y cortar la cuerda. Cuatro militares quedaron debajo del agua.

Pese al operativo de rescate, fallecieron el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo de primera Juan Rocha y el alférez Matías Vasella.

El teniente segundo Braian Ruiz fue rescatado con vida y recibió asistencia médica.

La ministra informó este lunes que el sobreviviente atraviesa un proceso de franca recuperación y señaló que su testimonio podría resultar importante para reconstruir lo sucedido.

Fiscalía investiga si existieron responsabilidades penales

Además de la investigación militar de urgencia, continúan otras dos actuaciones.

Una corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, que inició una investigación administrativa para determinar las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades dentro de la institución.

La otra se desarrolla en el ámbito de la Fiscalía de 1.º Turno de Fray Bentos, que deberá establecer si existen elementos que justifiquen la atribución de responsabilidades penales.

El expediente remitido por el Ejército forma parte de los antecedentes que analizará la Fiscalía.

Lazo recordó que los procesos tienen plazos y garantías que deben respetarse, por lo que consideró necesario evitar conclusiones apresuradas.

Hasta el momento no se anunciaron responsabilidades administrativas ni imputaciones penales vinculadas al episodio.

Javier García reclamó que se informe públicamente qué ocurrió

Tras la reunión con las autoridades de Defensa, el senador nacionalista y exministro Javier García reclamó que el gobierno difunda información oficial sobre las circunstancias de la tragedia.

El legislador valoró la instancia de intercambio, pero sostuvo que la falta de información pública favorece la circulación de rumores y versiones que pueden agravar el sufrimiento de las familias.

García pidió que el Ministerio comunique los datos que sea posible divulgar sin perjudicar las investigaciones.

Por su parte, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz señaló que el informe de urgencia todavía no permite establecer responsabilidades y defendió la necesidad de respetar los plazos de las actuaciones.

La ministra Lazo reconoció la legitimidad de los pedidos de información, aunque sostuvo que las comunicaciones deben preservar las investigaciones y el respeto a las familias.

La familia de Carlos Leandro Gómez sigue esperando respuestas

La nueva información adquiere especial relevancia en Durazno y Sarandí del Yí, de donde era oriundo el cabo de primera Carlos Leandro Gómez.

El miércoles 4 de noviembre, Sandra Lazo y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, se reunieron con sus familiares en el Regimiento Galarza de Durazno.

Durante aquella visita, registrada por El Acontecer, participaron los padres de Gómez, su hermano y la madre de su hijo.

Los familiares trasladaron sus inquietudes sobre las circunstancias del fallecimiento y solicitaron conocer qué había ocurrido durante el entrenamiento.

La ministra reconoció entonces que todavía faltaban respuestas y comprometió transparencia y rigurosidad en las investigaciones.

También afirmó que las familias serían las primeras en recibir la información que permitieran establecer las actuaciones.

El encuentro estuvo precedido por un momento de tensión, debido a que inicialmente no se permitió el ingreso de la asesora legal que acompañaba a los familiares.

Gómez prestaba servicios en el Regimiento de Caballería Blindado N.º 2 y había desarrollado una trayectoria militar que incluyó una misión de paz y distintas instancias de capacitación.

Su fallecimiento provocó profundo dolor en Sarandí del Yí, donde fue despedido con honores militares. El Acontecer también recogió la historia personal del joven y el emotivo testimonio de uno de sus compañeros.

Qué falta esclarecer

La investigación deberá determinar con mayor precisión cómo se produjo el incidente durante el ejercicio, qué obstáculos encontraron los militares, cuáles eran las condiciones de seguridad y si se cumplieron los procedimientos correspondientes.

También deberá establecer si el equipamiento disponible era adecuado para las condiciones del entrenamiento y cómo se desarrolló la respuesta de emergencia.

El Ministerio de Defensa cuenta con una investigación administrativa en curso, mientras la Fiscalía desarrolla sus propias actuaciones.

Por ahora, la principal conclusión oficial es que el informe urgente del Ejército no permite determinar responsabilidades.

Para las familias de los tres militares fallecidos, el esclarecimiento de los hechos continúa siendo una respuesta pendiente.