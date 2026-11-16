La muerte de una mujer de 73 años en el Hospital Regional de Salto generó un reclamo de su familia, que exige conocer las circunstancias del fallecimiento y solicitará una autopsia para determinar qué ocurrió durante su internación. Los familiares también denunciaron que la falta del certificado médico de defunción les impidió concretar la sepultura en el horario previsto.

La paciente fue identificada como Rosa Nahir Sisti Levaggi, quien falleció el sábado 14 de noviembre, pocas horas después de ingresar al centro asistencial por dificultades para caminar.

Su esposo, Héctor Mazzoncini, y su hijo Roberto Lombardo relataron lo sucedido a medios salteños y cuestionaron la falta de información sobre la medicación administrada y las causas de la muerte.

El caso fue difundido inicialmente por medios locales y recogido este lunes por Diario Cambio, Montevideo Portal, El País y El Observador.

Ingresó por dificultades para caminar y falleció esa noche

Según relató la familia, durante la mañana del sábado Rosa comenzó a presentar dificultades para caminar, especialmente por problemas para mover la pierna derecha.

Ante esa situación, solicitaron asistencia médica a domicilio. La profesional que la examinó recomendó trasladarla al Hospital Regional de Salto para realizar estudios, entre ellos una tomografía que permitiera descartar posibles afecciones neurológicas.

La mujer ingresó al centro hospitalario y, después de ser evaluada en emergencia, quedó internada para continuar con los estudios.

Su esposo aseguró que, cuando la dejó en la sala de internación durante la tarde, se encontraba en condiciones aparentemente estables, había comido e incluso mostraba cierta mejoría al caminar.

Sin embargo, durante la noche la situación cambió de manera repentina.

De acuerdo con el relato de Mazzoncini, alrededor de las 20:10 su esposa le envió un mensaje en el que le comentó que había recibido dos pastillas para dormir y que también le administrarían una inyección.

Entre 20 y 30 minutos después, recibió una llamada desde el hospital solicitando que acudiera de urgencia.

Cuando llegó al centro asistencial, le comunicaron que Rosa había fallecido.

La familia quiere saber qué medicamento le administraron

Uno de los principales cuestionamientos de los familiares está relacionado con la medicación que habría recibido la paciente antes de sufrir la descompensación.

Según indicaron, desde el hospital les comunicaron que el fallecimiento se había producido por un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede comprometer rápidamente la vida.

Sin embargo, sostienen que no recibieron información suficiente para conocer qué medicamento se administró, en qué dosis y bajo qué indicación.

El esposo afirmó que, según relatos de otras personas presentes en la sala, la mujer comenzó a sentirse mal después de recibir una inyección. Aclaró que él no presenció ese momento.

La familia también indicó que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, sin conseguir revertir la situación.

Hasta el momento no existe una conclusión médica independiente difundida públicamente que permita establecer qué causó la muerte ni si hubo alguna irregularidad en la atención.

Solicitarán una autopsia y la intervención de Fiscalía

Ante la incertidumbre, el hijo de la fallecida anunció que recurrirá a asistencia jurídica para solicitar una investigación ante la Fiscalía.

Su intención es que se realice una autopsia que permita esclarecer la causa de muerte y determinar qué sustancias recibió su madre durante la internación.

«Yo quiero saber de qué murió, qué se inyectó», expresó durante una entrevista recogida por Montevideo Portal.

Los familiares también relataron que mantuvieron una reunión con tres jerarcas del hospital durante la madrugada posterior al fallecimiento.

Según su versión, en esa instancia les informaron que se había iniciado una investigación interna para determinar lo ocurrido.

No obstante, hasta las publicaciones periodísticas consultadas este lunes, no se había difundido un comunicado institucional específico sobre la muerte de Rosa Sisti ni los eventuales resultados de esas actuaciones.

El certificado de defunción y las dificultades para realizar la sepultura

A la preocupación por las circunstancias del fallecimiento se sumaron las dificultades denunciadas para obtener la documentación médica necesaria para el sepelio.

La familia aseguró que la empresa fúnebre no había recibido el certificado de defunción firmado por un médico y que, sin ese documento, no podía completar los trámites para la sepultura.

Como consecuencia, el velatorio debió interrumpirse y el cuerpo fue trasladado a una sala refrigerada mientras se aguardaba una solución.

El reclamo fue expuesto públicamente durante el domingo y continuó en las publicaciones periodísticas del lunes 16.

Un aviso fúnebre difundido este lunes señala el 16 de noviembre como fecha de sepelio, aunque no permite confirmar que la ceremonia se haya realizado ni que se hubiera solucionado la situación documental denunciada previamente.

Qué establece la ley uruguaya cuando no se conoce la causa de muerte

La situación plantea interrogantes sobre los procedimientos establecidos para expedir el certificado de defunción.

En Uruguay, la Ley 19.628 regula la emisión de este documento médico-legal.

Su artículo 4 establece que los médicos que participaron en la asistencia de la persona fallecida tienen la obligación de expedir el certificado, salvo que se trate de una muerte violenta o exista sospecha fundada de un delito. En esos casos corresponde dar intervención a la Fiscalía y la certificación queda a cargo del médico forense.

La misma normativa contempla que, cuando se desconoce la causa de muerte y no existe evidencia o sospecha de muerte violenta o delito, puede consignarse una muerte natural de causa indeterminada.

Cuando corresponda, también puede procurarse una autopsia clínica para establecer la causa del fallecimiento.

Además, el artículo 6 prohíbe la inhumación o cremación sin el certificado de defunción firmado por un médico.

Estas disposiciones explican la importancia de la documentación reclamada por la familia, aunque no permiten determinar, por sí solas, si el procedimiento aplicado en el caso de Rosa Sisti fue correcto o irregular.

Otro fallecimiento reciente había motivado una investigación en el hospital

El reclamo se produce pocos días después de otro fallecimiento que generó cuestionamientos públicos sobre la atención en el Hospital Regional de Salto.

El 9 de noviembre murió Luis Alberto Britos Rodríguez, de 35 años, cuya familia también reclamó explicaciones sobre las circunstancias de su muerte.

En ese caso, ASSE comunicó formalmente el inicio de una investigación administrativa para analizar la atención brindada y determinar las eventuales medidas correspondientes.

Se trata de un procedimiento referido a un paciente diferente. No debe confundirse con la investigación interna que, según los familiares de Rosa Sisti, les fue comunicada durante una reunión con autoridades hospitalarias.

La familia reclama explicaciones

Los familiares de Rosa Sisti sostienen que su intención es conocer la verdad sobre lo ocurrido y evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

El esposo manifestó que necesita una explicación completa sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras que su hijo anunció su intención de avanzar por la vía judicial.

Por ahora, los elementos difundidos públicamente corresponden principalmente a testimonios familiares. No se conocen resultados de una autopsia ni una conclusión oficial que establezca responsabilidades médicas.

La evolución de la investigación y la situación del certificado de defunción serán determinantes para esclarecer un caso que ha generado repercusión en Salto y en medios nacionales.

Fuentes: Diario Cambio y coberturas periodísticas nacionales del 16 de noviembre.