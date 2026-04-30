🌤 16° 💊 San Pedro 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
abril 2026
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
jueves 30 de abril de 2026

Estrenaron móvil odontológico donado por Japón en feria de salud rural

El vehículo equipado como consultorio comenzó a operar en la Escuela 19 "Rosendo Buchelli" cerca de Sarandí del Yí, junto a controles, talleres y atención integral.
Por Lectura: 2 minutos
Estrenaron móvil odontológico donado por Japón en feria de salud rural
Unidad donada por Japón fue estrenada en la feria de salud rural

En la Escuela Nº 19 «Rosendo Buchelli», en las afueras de Sarandí del Yí, se desarrolló ayer una nueva feria de salud rural que tuvo un componente especial: el estreno del móvil odontológico donado por la Embajada de Japón, un vehículo equipado como consultorio que se sumará al programa de salud bucal destinado a la población rural del departamento.

La jornada reunió a las comunidades educativas de las escuelas 47, 69 y 78, además de vecinos de la zona, en un encuentro que combinó atención sanitaria, prevención e integración comunitaria.

Una jornada con múltiples propuestas

Las actividades se desarrollaron a lo largo de todo el día, con stands informativos, presentación de equipos y programas, charlas sobre higiene bucal y atención odontológica infantil, y controles de salud que incluyeron peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, glicemia y vacunación.

También hubo talleres temáticos sobre cuidado del monte nativo, pautas de crianza y educación nutricional. Al mediodía se compartió un almuerzo y por la tarde continuaron las actividades con talleres sobre gestión de emociones y propuestas recreativas, generando un espacio en el que participaron escolares, docentes, padres, abuelos y vecinos.

Las instituciones participantes fueron la Sociedad Rural de Durazno, ASSE, Ministerio de Salud Pública, ANEP, CAMEDUR, MGAP, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y el Gobierno de Durazno.

La feria de salud rural también contempla la vacunación de grandes y chicos
La feria de salud rural también contempla la vacunación de grandes y chicos
Se compartieron actividades deportivas y recreativas
Se compartieron actividades deportivas y recreativas

El aporte japonés a la salud rural

El móvil odontológico fue posible a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, impulsado por la Embajada de Japón en Uruguay desde 2003 y orientado a iniciativas en áreas como educación, salud, producción agropecuaria y asistencia social.

Desde su implementación y hasta el cierre del año fiscal 2024, el programa ha financiado 143 proyectos en el país, con una inversión cercana a los USD 10 millones.

El impacto en Durazno

El alcance de estas políticas en el departamento es concreto y mensurable: solo en 2025, más de 400 niños de escuelas rurales accedieron a atención odontológica especializada, fortaleciendo el acceso a servicios de salud en zonas alejadas de los centros urbanos. Con el nuevo móvil odontológico, esa cobertura se proyecta a crecer aún más durante el presente año.

EL CLIMA EN DURAZNO
Mayormente despejado 16°C Mayormente despejado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Rescate en el río Yí: policía salvó a mujer en puente nuevo de ruta 5
#2
Muerte de productor tras ataque a ovinos reaviva reclamos por perros sueltos
#3
Condenado por venta de droga en Durazno: sin cupo en la Unidad 18, cumplirá pena en Montevideo
#4
Policía detuvo en Durazno a conductor que evadió control en Ruta 5 con presunto contrabando
#5
Policía de Durazno detuvo a un hombre con antecedentes por presunta comercialización de droga tras operativo en Salaberry

Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.