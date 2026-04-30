Estrenaron móvil odontológico donado por Japón en feria de salud rural

En la Escuela Nº 19 «Rosendo Buchelli», en las afueras de Sarandí del Yí, se desarrolló ayer una nueva feria de salud rural que tuvo un componente especial: el estreno del móvil odontológico donado por la Embajada de Japón, un vehículo equipado como consultorio que se sumará al programa de salud bucal destinado a la población rural del departamento.

La jornada reunió a las comunidades educativas de las escuelas 47, 69 y 78, además de vecinos de la zona, en un encuentro que combinó atención sanitaria, prevención e integración comunitaria.

Una jornada con múltiples propuestas

Las actividades se desarrollaron a lo largo de todo el día, con stands informativos, presentación de equipos y programas, charlas sobre higiene bucal y atención odontológica infantil, y controles de salud que incluyeron peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, glicemia y vacunación.

También hubo talleres temáticos sobre cuidado del monte nativo, pautas de crianza y educación nutricional. Al mediodía se compartió un almuerzo y por la tarde continuaron las actividades con talleres sobre gestión de emociones y propuestas recreativas, generando un espacio en el que participaron escolares, docentes, padres, abuelos y vecinos.

Las instituciones participantes fueron la Sociedad Rural de Durazno, ASSE, Ministerio de Salud Pública, ANEP, CAMEDUR, MGAP, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y el Gobierno de Durazno.

La feria de salud rural también contempla la vacunación de grandes y chicos

Se compartieron actividades deportivas y recreativas

El aporte japonés a la salud rural

El móvil odontológico fue posible a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, impulsado por la Embajada de Japón en Uruguay desde 2003 y orientado a iniciativas en áreas como educación, salud, producción agropecuaria y asistencia social.

Desde su implementación y hasta el cierre del año fiscal 2024, el programa ha financiado 143 proyectos en el país, con una inversión cercana a los USD 10 millones.

El impacto en Durazno

El alcance de estas políticas en el departamento es concreto y mensurable: solo en 2025, más de 400 niños de escuelas rurales accedieron a atención odontológica especializada, fortaleciendo el acceso a servicios de salud en zonas alejadas de los centros urbanos. Con el nuevo móvil odontológico, esa cobertura se proyecta a crecer aún más durante el presente año.