Militares duraznenses en el Congo se encuentran en buen estado

Un ataque con drones en la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, provocó la muerte de una funcionaria de UNICEF. El Ejército Nacional confirmó que los efectivos uruguayos desplegados en la zona, entre ellos 11 militares de Durazno, se encuentran sin lesiones.

Confirmación oficial tras el ataque en el Congo

Un ataque con drones ocurrido el pasado miércoles en Goma, en la República Democrática del Congo, dejó como saldo la muerte de una funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ante la preocupación generada por el episodio, el Ejército Nacional informó que los militares uruguayos desplegados en la zona se encuentran en buen estado, incluyendo a los efectivos pertenecientes a unidades militares con asiento en Durazno.

En el contingente del Batallón Uruguay IV, que integra la misión de paz de Naciones Unidas MONUSCO, se encuentran 11 militares duraznenses: siete del Regimiento “Tte. Gral. Pablo Galarza” de Caballería Blindado Nº 2 y cuatro del Batallón de Infantería Blindado Nº 13.

Incendio y despliegue de seguridad

El ataque se produjo mediante drones que impactaron en la zona del lago Kivu y en una residencia privada cercana a la vivienda del expresidente congoleño Joseph Kabila.

Como consecuencia de una de las explosiones se generó un incendio en una vivienda donde falleció Karine Buisset, ciudadana francesa que trabajaba para UNICEF.

Tras el episodio, funcionarios internacionales buscaron resguardo en el cuartel central de la ONU en Goma, ubicado a pocos kilómetros de la base “Siempre Presente”, donde se encuentra desplegado el contingente uruguayo.

Según informó el Ejército, el Batallón Uruguay IV desplegó medios de apoyo para colaborar con los bomberos de MONUSCO y con la Fuerza de Rápido Despliegue, brindando seguridad durante la emergencia.

Durante varias horas se restringieron los movimientos en la zona, permitiendo únicamente aquellos indispensables para mantener las operaciones.

Posteriormente, la situación de seguridad volvió a la normalidad y los funcionarios de la misión regresaron a sus domicilios.

Investigación internacional

Las autoridades de Naciones Unidas iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad del ataque.

La situación en el este de la República Democrática del Congo continúa siendo compleja debido a la presencia de distintos grupos armados. En la región opera el Movimiento 23 de Marzo (M23), organización rebelde integrada mayoritariamente por miembros de la etnia tutsi.

Karine Buisset funcionaria de UNICEF falleció por ataques de drones en RDC

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, confirmó la muerte de la funcionaria a través de la red social X y expresó que el organismo se encuentra “devastado e indignado”, recordando que los civiles y trabajadores humanitarios no deben ser blanco de ataques.

Militares duraznenses también desplegados en Medio Oriente

En otra región del mundo donde cumplen tareas militares uruguayos, la situación también es seguida con atención debido a los conflictos que persisten en Medio Oriente.

En la misión de paz UNDOF, ubicada en los Altos del Golán, en la frontera entre Israel y Siria, se encuentran 21 militares pertenecientes a unidades del Ejército con asiento en Durazno.

De ellos, 12 pertenecen al Batallón de Infantería Blindado Nº 13 y nueve al Regimiento de Caballería Blindado Nº 2.

La información oficial indica que todos los efectivos se encuentran en perfectas condiciones, desarrollando sus tareas habituales dentro de las misiones asignadas por Naciones Unidas.

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