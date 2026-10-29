El Mides llevará a personas en situación de calle a vivir y trabajar en chacras: comenzará con 30 participantes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pondrá en marcha un programa para que personas en situación de calle puedan vivir, convivir y desarrollar actividades productivas en establecimientos rurales. La primera experiencia se realizará en una chacra de 11 hectáreas en San Carlos, Maldonado, con 30 participantes, y posteriormente se prevén proyectos similares en Carmelo y Fray Bentos. La incorporación será voluntaria.

El anuncio fue realizado este miércoles 28 de octubre por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, durante una entrevista en el programa Arriba gente, de Canal 10.

La iniciativa, denominada «Habitar, convivir y producir», busca ofrecer una alternativa al sistema tradicional de refugios, combinando alojamiento, vida comunitaria y aprendizaje de habilidades laborales.

“Es convivir y producir, un proyecto que implica vida común en el medio rural”, explicó Civila.

Participación voluntaria y actividades productivas

El ministro aclaró que las personas interesadas deberán aceptar voluntariamente su incorporación al programa y que no se realizarán traslados forzosos.

“Estamos hablando de gente que está dispuesta a hacer este movimiento, no es un movimiento compulsivo”, afirmó.

Los participantes podrán adquirir herramientas vinculadas al trabajo rural y desarrollar actividades productivas que, según las previsiones del ministerio, contribuirán a financiar parte del funcionamiento del proyecto.

Los predios utilizados podrán ser alquilados o cedidos en comodato por otros organismos del Estado.

Una chacra de 11 hectáreas para la primera experiencia

El programa comenzará en San Carlos, departamento de Maldonado, donde se dispondrá de una chacra de 11 hectáreas para recibir inicialmente a 30 personas seleccionadas por el Mides.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Intendencia de Maldonado, encabezada por Miguel Abella.

Durante la presentación del proyecto, Civila explicó que el propósito es abordar las causas que llevan a las personas a vivir en la calle y proporcionar herramientas que les permitan avanzar hacia una mayor autonomía.

El ministro indicó, además, que la experiencia podría ampliarse mediante la instalación de viviendas modulares o contenedores.

“Es un proyecto central de la estrategia de situación de calle”, sostuvo.

El departamento de Maldonado fue elegido para la primera experiencia en un contexto que el propio ministro describió como complejo, con alrededor de 1.000 personas en situación de calle, según la cifra manejada por las autoridades.

Más experiencias y viviendas con acompañamiento

Además de San Carlos, el Mides proyecta desarrollar iniciativas de convivencia y producción rural en Carmelo, departamento de Colonia, y Fray Bentos, en Río Negro.

Estas propuestas forman parte de una estrategia que busca incorporar alternativas de atención y alojamiento para personas en situación de calle, más allá de los refugios tradicionales.

Civila también se refirió al programa de viviendas con apoyo, mediante el cual unas 600 personas residen en casas con seguimiento de equipos técnicos del ministerio.

Según explicó, esta modalidad tiene un costo inferior al de los refugios que necesitan personal durante las 24 horas del día.

El jerarca consideró que las nuevas experiencias rurales y las modalidades de vivienda acompañada pueden introducir cambios importantes en la atención a esta población.

“Son novedades importantes que creemos que van a cambiar mucho el sistema”, afirmó.