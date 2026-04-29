Mides registró aumento de personas en calle y prepara plan ante el frío

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ajusta su estrategia de atención ante la llegada del invierno, en un contexto donde aumentó la cantidad de personas en situación de calle en Durazno. Un relevamiento reciente indica que actualmente son más de medio centenar, superando las cifras registradas en 2025.

El escenario genera preocupación en las autoridades, que trabajan en la coordinación de recursos y dispositivos para afrontar los primeros fríos.

Más personas en calle que en 2025

Según explicó la referente del Mides, Leonella Camejo, el número de personas en situación de calle pasó de 42 en 2025 a 53 en 2026.

Entre las principales características de esta población se destacan:

Consumo problemático de sustancias

Problemas de salud mental

Personas liberadas del sistema penitenciario sin redes de contención

Camejo señaló además que la población es dinámica: algunas personas lograron salir de esta situación, mientras otras ingresaron recientemente.

Coordinación y estrategias de intervención

Para abordar la problemática, se convocó a una mesa de trabajo interinstitucional que se desarrollará el lunes 4 de mayo en Ciudadela. El objetivo es fortalecer la articulación entre organismos y mejorar las respuestas desde un enfoque de derechos.

Entre los temas a tratar figuran:

Diagnóstico actualizado a nivel local

Estrategias de intervención

Coordinación de recursos existentes

Identificación de dificultades y propuestas de mejora

Centro 24 horas y cambios previstos

Uno de los pilares de la atención es el centro 24 horas, actualmente ubicado en calle Zorrilla de San Martín, que brinda contención integral a las personas en situación de calle.

Desde el Mides se prevén cambios en su funcionamiento, incluyendo:

Nueva ubicación

Mayor carga horaria para equipos técnicos y de enfermería

Implementación de proyectos individuales de salida para cada usuario

Preocupación por el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, uno de los principales desafíos es contar con un espacio de contingencia para las jornadas de frío extremo.

Este año no se dispondrá del local que anteriormente facilitaba la Brigada Aérea, por lo que se espera una pronta coordinación en el marco del Cecoed.

Las autoridades subrayan que la respuesta debe ser interinstitucional, con participación de organismos como Policía Comunitaria, Ejército e Intendencia.

Un fenómeno complejo

La mayoría de las personas en situación de calle son hombres, aunque los casos de mujeres presentan mayores niveles de vulnerabilidad, muchas veces asociados a situaciones de violencia o abuso.

Además, no todas las personas aceptan trasladarse a refugios, lo que en algunos casos ha derivado en internaciones compulsivas o evacuaciones obligatorias.