Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar

Felizmente, la recuperación del niño duraznense que contrajo meningitis se ha dado de manera satisfactoria. En Uruguay, la tasa de mortalidad por dicha afección oscila entre el 10% y el 20%. La rápida detección es vital, dijo la doctora Gabriela Lafón, referente en materia de pediatría de Camedur, trasmitiendo a los padres la importancia de consultar al médico ante los primeros síntomas.

Qué es la meningitis

Utilizando un lenguaje muy llano, la profesional expresó que se trata de una inflamación de las meninges, la membrana que recubre el cerebro y la médula.

«Habitualmente se da por una infección del sistema nervioso central que puede ser producida por distintos gérmenes. Por virus, bacterias, hongos y, menos frecuentemente, por parásitos», explicó.

Dijo que la mayoría de las veces se trata de meningitis virales, que los profesionales denominan encefalitis. «En general son de muy buena evolución».

El caso del niño duraznense: meningitis bacteriana

Por otro lado, con menor frecuencia, se produce la meningitis de etiología bacteriana. «Es la que denominamos meningoencefalitis aguda supurada, la que días pasados afectó a un niño de 5 años en la ciudad de Durazno».

Y describió la gravedad: «Es una emergencia pediátrica, con riesgo de muerte para el paciente, que puede dejar secuelas graves».

Los síntomas a los que hay que estar atentos

En el entendido de que todo lo que sea informar y evacuar dudas es de sumo provecho, recordó que los síntomas ante los que se debe estar alerta pasan por:

Fiebre alta , difícil de descender.

, difícil de descender. Mucho dolor de cabeza , una cefalea intensa.

, una cefalea intensa. Vómitos incoercibles , que no paran. «En chorro, que parecen una catarata».

, que no paran. «En chorro, que parecen una catarata». Aspecto enfermo en el niño, alteración de su estado de conciencia.

«Un niño que no está bien», sintetizó la profesional.

Cómo se contagia y a quiénes afecta más

Preguntada acerca del contagio, señaló que el meningococo es una bacteria de la que hasta un 10% de la población es portadora asintomática.

«La transmisión se da fácilmente, a través de las secreciones respiratorias. Los pacientes más susceptibles son los niños menores de un año y los adultos mayores de 65 años». Cataloga de intermedia la incidencia en preescolares y adolescentes.

Al abundar en detalles, explicó que en los menores de un año se da por ser niños inmunológicamente inmaduros: «No han estado en contacto con virus y bacterias, son chiquitos». En los mayores de 65 años «se da porque habitualmente se presentan otras comorbilidades y también presenta un sistema inmune distinto al de un adulto joven».

Suele empezar como una enfermedad respiratoria

Lafón manifestó que el contagio se da en los primeros días. «Habitualmente empieza como una infección respiratoria; como que es la que abre el paso para el ingreso de esta bacteria al sistema nervioso central. En ese momento se produce la meningitis, con los síntomas clásicos de la misma».

Así como el púrpura fulminante, la meningitis se trata de una de las pocas emergencias pediátricas, expresó. «Tiene una altísima mortalidad, son pacientes graves. Quizás en un inicio no presente la totalidad de los síntomas. De todas maneras, siempre que se sospecha una enfermedad bacterial invasiva como esta, hay todo un protocolo de diagnóstico y tratamiento para llevar adelante, que después confirmará, o no, si era meningitis».

Tratamiento con antibióticos

Por tratarse de una bacteria, el tratamiento se realiza en base a antibióticos de inicio precoz.

«En la literatura se habla de un 10% a un 20% de mortalidad. Cada caso es distinto: hay cuadros muy graves, que fallecen, que dejan secuelas importantes como sordera, problemas de visión o amputación de miembros. Otros casos, gracias a Dios, tienen una buena evolución», agregó la profesional duraznense.

Denuncia obligatoria y quimioprofilaxis

Respecto a las medidas que se deben tomar cuando aparecen casos de meningitis, Lafón reiteró que se trata de una enfermedad de denuncia obligatoria.

«Inmediatamente que se da una sospecha de meningitis, además de realizarse el protocolo de diagnóstico y tratamiento, se denuncia. El Ministerio de Salud Pública se encarga de la quimioprofilaxis en los contactos. En este último caso de Durazno: convivientes, compañeritos de clase y el propio personal de salud».

Más allá de que el contagio se da en los primeros días —a las 24 horas de recibir el tratamiento antibiótico adecuado deja de ser contagioso—, manifestó que siempre se debe estar alerta. «En la medicina, dos más dos no son cuatro y nada es absoluto. Ahora, en este caso local, se tomaron todas las medidas de quimioprofilaxis correspondientes».

La vacuna del meningococo: incorporada en 2025

En lo que tiene que ver con la inoculación, Lafón recordó que en Uruguay la vacuna contra el neumococo ya tiene muchos años.

«El año pasado, el Ministerio de Salud Pública incorporó la vacuna para el meningococo. Se empezó a dar en los niños que cumplían dos meses en julio del 2025. Sin lugar a dudas que fue un gran avance».

Niños que quedaron fuera de cobertura

La profesional admite que hay niños que quedaron por fuera de la cobertura.

«Debemos saber que existen vacunas que no están dentro del certificado esquema de vacunación, que se pueden administrar pero tienen un costo. En nuestro país hay vacunas que están disponibles para la población en caso de que alguien esté interesado en recibirla, pero en esas condiciones».

Ampliando sobre el particular, dijo que son dos las vacunas que se administran: una que es para el serotipo B y otra cuatrivalente (A, W, Y, C), dependiendo de la edad.

Prevenir enfermedades respiratorias

En momentos en que comienzan a aumentar las infecciones respiratorias estacionales, sobre todo en los niños y en los lactantes pequeños, la prevención juega un rol preponderante.

«De ahí la importancia de ventilar los ambientes, evitar el humo de tabaco, el lavado de manos. La vacuna antigripal en poblaciones de riesgo son aspectos fundamentales».

Entiende que con el correr de los años se ha ido tomando conciencia, pero nunca está de más reiterar las medidas del caso. «Sucede que en muchos casos pasamos un año bien y nos olvidamos que estas cosas pueden aparecer, que todos los días hay niños internados, que algunos deben ser trasladados a CTI. Nunca está de más».

Señaló que los pediatras son los primeros en sugerir a los papás la importancia de vacunar, recurrir al efecto rebaño para proteger a los más pequeños.