Mayo Amarillo en Durazno: hoy jornada en plaza Independencia por un tránsito más seguro

Este miércoles, entre las 09:00 y las 16:00 horas, se desarrollará en plaza Independencia, frente al edificio de Jefatura de Policía de Durazno, una jornada de sensibilización sobre seguridad vial enmarcada en la campaña internacional Mayo Amarillo, que este año tiene como lema «En el tránsito, ver al otro es salvar vidas».

Qué habrá en la plaza

La actividad contará con la participación de distintas instituciones que instalarán stands informativos y llevarán adelante propuestas educativas vinculadas a la prevención de siniestros y la promoción de una circulación más segura y responsable.

Quienes concurran podrán recorrer espacios pertenecientes a la Intendencia de Durazno, a través de la División Tránsito, además de unidades de emergencia, móviles policiales, Policía de Tránsito, Bomberos, Escuela de Enfermería y empresas de transporte, entre otros participantes.

Se espera además la presencia de delegaciones de escuelas, colegios y liceos de la ciudad, participando de una jornada que busca generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

Antesala: taller en el Liceo Impacto

Como antesala de esta instancia, en la tarde de ayer se realizó un taller en el Liceo Impacto, donde mediante dinámicas didácticas y recreativas se abordaron diferentes conceptos relacionados con la seguridad vial.

Los números que preocupan

En los próximos días se conocerán oficialmente los datos estadísticos correspondientes a la siniestralidad vial del año 2025 en el departamento de Durazno. Sin embargo, las cifras registradas durante 2024 reflejan una realidad alarmante.

Según el informe anual de siniestralidad vial, el pasado año:

Fallecieron ocho personas en siniestros de tránsito en el departamento, lo que representó un aumento del 63% respecto al año anterior.

en siniestros de tránsito en el departamento, lo que representó un respecto al año anterior. Se registraron 116 heridos graves y 549 heridos leves .

y . Durazno fue posicionado como el departamento con mayor índice de lesividad del país .

. Ocho de cada diez lesionados circulaban en moto.

circulaban en moto. Solo el 76% de los motociclistas utilizaba casco protector, porcentaje inferior al promedio nacional.

utilizaba casco protector, porcentaje inferior al promedio nacional. El 8% de los conductores controlados en espirometría dio resultado positivo, también por encima de la media nacional.

Deporte y prevención: la correcaminata del 31 de mayo

Dentro de las actividades previstas para hoy también se realizará el lanzamiento oficial del evento denominado «Yo estoy, movete seguro», una correcaminata de 5K y 10K que tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo en la ciudad de Durazno.

La propuesta es organizada por la empresa Ratimar y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Durazno. Será totalmente gratuita y buscará promover valores como la empatía, el respeto y la prevención de siniestros viales, poniendo especial énfasis en el cuidado de peatones, ciclistas y motociclistas.