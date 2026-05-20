🌤 14° 💊 San Roque 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
miércoles 20 de mayo de 2026

La Marcha del Silencio llega a Durazno y Sarandí del Yí en su 30° edición

Este miércoles 20 de mayo, desde las 19 horas en la esquina de 18 de Julio y Larrañaga. En Sarandí del Yí, desde las 19:30 en la Plaza Dr. Enamorado.
Por Lectura: 2 minutos
La Marcha del Silencio llega a Durazno y Sarandí del Yí en su 30° edición
Héctor Giordano, un duraznense desaparecido en dictadura, nacido en Durazno el 13 de mayo del 39

Dos puntos del departamento de Durazno —la capital y la ciudad de Sarandí del Yí— se ubicaron en el mapeo de la organización de familiares de detenidos desaparecidos en el marco de la 30° edición de la Marcha del Silencio, instancia que tendrá lugar esta noche en todo el país y en varias partes del mundo.

Este miércoles 20, como desde 1996, la sociedad uruguaya recordará a sus detenidos desaparecidos en dictadura militar, en el marco de los 30 años de esta histórica movilización por memoria, verdad y justicia.

La consigna nacional de este año es: «30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. ¿Dónde están?».

Tres décadas de marcha

La Marcha del Silencio se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en memoria de las personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, y como forma de reafirmar el compromiso colectivo con la verdad, la justicia, la memoria y el Nunca Más.

Se trata de una movilización silenciosa, abierta a toda la población, que busca también transmitir a las nuevas generaciones la importancia de conocer y reflexionar sobre este período de la historia reciente del Uruguay.

En Durazno: parte de 18 de Julio y Larrañaga

Para la ciudad de Durazno el punto de partida será en la esquina de 18 de Julio y Larrañaga, a las 19 horas. Desde allí, se recorrerán zonas de la ciudad marchando hasta 19 de Abril y a continuación hacia la Plaza Artigas, donde se realizará el acto de cierre.

En Sarandí del Yí: Plaza Dr. Enamorado a las 19:30

En la ciudad de Sarandí del Yí la convocatoria se fijó a las 19:30 horas en la Plaza Dr. Enamorado.

También en Cerro Chato

De acuerdo a lo que pudo saber El Acontecer, en la localidad de Cerro Chato también se desarrollará una instancia similar, aunque sin mayores detalles de horario de convocatoria y punto de encuentro confirmados al cierre de esta edición.

Un mapa que crece

Capitales departamentales y ciudades vecinas —Trinidad, Florida, Sarandí Grande, Paso de los Toros— también se han ubicado en el mapa oficial de esta conmemoración.

EL CLIMA EN DURAZNO
Mayormente despejado 14°C Mayormente despejado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
#2
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30 km más
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30…
#3
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
#4
Algorta tildó de «falsos» los dichos del edil Diaz Landoni sobre la terminal
Algorta tildó de «falsos» los dichos del edil Diaz Landoni sobre la terminal
#5
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico

Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.