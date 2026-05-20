La Marcha del Silencio llega a Durazno y Sarandí del Yí en su 30° edición

Dos puntos del departamento de Durazno —la capital y la ciudad de Sarandí del Yí— se ubicaron en el mapeo de la organización de familiares de detenidos desaparecidos en el marco de la 30° edición de la Marcha del Silencio, instancia que tendrá lugar esta noche en todo el país y en varias partes del mundo.

Este miércoles 20, como desde 1996, la sociedad uruguaya recordará a sus detenidos desaparecidos en dictadura militar, en el marco de los 30 años de esta histórica movilización por memoria, verdad y justicia.

La consigna nacional de este año es: «30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. ¿Dónde están?».

Tres décadas de marcha

La Marcha del Silencio se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en memoria de las personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, y como forma de reafirmar el compromiso colectivo con la verdad, la justicia, la memoria y el Nunca Más.

Se trata de una movilización silenciosa, abierta a toda la población, que busca también transmitir a las nuevas generaciones la importancia de conocer y reflexionar sobre este período de la historia reciente del Uruguay.

En Durazno: parte de 18 de Julio y Larrañaga

Para la ciudad de Durazno el punto de partida será en la esquina de 18 de Julio y Larrañaga, a las 19 horas. Desde allí, se recorrerán zonas de la ciudad marchando hasta 19 de Abril y a continuación hacia la Plaza Artigas, donde se realizará el acto de cierre.

En Sarandí del Yí: Plaza Dr. Enamorado a las 19:30

En la ciudad de Sarandí del Yí la convocatoria se fijó a las 19:30 horas en la Plaza Dr. Enamorado.

También en Cerro Chato

De acuerdo a lo que pudo saber El Acontecer, en la localidad de Cerro Chato también se desarrollará una instancia similar, aunque sin mayores detalles de horario de convocatoria y punto de encuentro confirmados al cierre de esta edición.

Un mapa que crece

Capitales departamentales y ciudades vecinas —Trinidad, Florida, Sarandí Grande, Paso de los Toros— también se han ubicado en el mapa oficial de esta conmemoración.