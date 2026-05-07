Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López

Este sábado 9 de mayo a las 11:00 de la mañana, se realizará en el barrio Las Higueras la ceremonia de designación oficial de nombre a la calle «Maestra Elsa ‘Chita’ Ghigliano de López», en reconocimiento a su destacada trayectoria en la educación, especialmente en el ámbito rural.

Dónde y quiénes estarán presentes

La actividad tendrá lugar frente al gimnasio y Centro de Integración Barrial (CIB) Las Higueras, y contará con la presencia de la homenajeada, familiares, docentes, autoridades y público en general.

Una vida dedicada a la enseñanza rural

Ghigliano es una de las maestras fundadoras de la Escuela Nº 10 y referente de la enseñanza rural en el departamento. En 2025, la actual Directora de Servicios y entonces edil, Inés Colina, presentó el proyecto de nomenclátor. En su exposición, resaltó el compromiso y la vocación de «Chita», quien definía la tarea docente como una misión de formación integral basada en el cariño, el amor y los valores.

Además de su labor docente, Elsa Ghigliano es autora del libro «Historia de una Maestra Rural», obra que refleja su dedicación a visibilizar la importancia de la educación en el medio rural.

Una decisión por unanimidad

La designación fue aprobada por unanimidad en la sesión del 3 de julio de 2025 de la Junta Departamental de Durazno, mediante el Decreto Nº 2676, que establece denominar con su nombre a la calle ubicada frente al CIB Las Higueras, en reconocimiento a su valioso aporte a la educación y a la comunidad.