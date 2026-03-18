Luisana Gómez desfiló en la Patria Gaucha y saludó al presidente Orsi

La joven duraznense de 18 años cumplió un sueño en Tacuarembó: desfilar en la 39ª Fiesta de la Patria Gaucha y saludar al presidente Yamandú Orsi.

La joven duraznense Luisana Gómez, de 18 años, vivió el pasado fin de semana una experiencia que difícilmente olvide: participar del desfile de la 39ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó y, al pasar frente al palco oficial, detener su caballo y saludar personalmente al presidente Yamandú Orsi.

Instante en el que Luisana enfrentó al palco para saludar

a las autoridades presentes

Lo que comenzó como una fotografía viral terminó convirtiéndose en una invitación oficial y en uno de esos momentos que, como dijo su propia familia, «nos regaló la vida».

Una imagen que trascendió fronteras

El origen de esta historia se remonta al Encuentro Gaucho de febrero, donde Luisana participó en el desfile de caballería integrando la aparcería «El Cencerro». Ese día, la joven lucía un vestido con los colores nacionales y portaba con orgullo el Pabellón Nacional. La fotógrafa Rosana Magalí Rojas, a través de su página «Momentos», capturó esa imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en la fotografía más compartida de aquel evento.

La repercusión fue inmediata y desbordó lo local. Luisana tenía un deseo concreto: que esa imagen llegara al presidente Orsi. Ocurrió tras la publicación de un artículo periodístico, y lo que vino después superó todas las expectativas.

La invitación y el desfile

Días después de la viralización, Luisana recibió una invitación para participar del desfile de la Patria Gaucha junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El pasado fin de semana, esa invitación se hizo realidad.

Un momento que será inolvidable para Luisana y su familia

El desfile reunió a numerosas aparcerías y a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte uruguayo: el expresidente Luis Lacalle Pou, el senador Pedro Bordaberry, el músico Lucas Sugo y el futbolista Cristian «Cebolla» Rodríguez, entre otros.

Luisana desfiló en un lugar de privilegio: detrás del carruaje que transportaba a la princesa Laetitia d’Arenberg y delante del ministro Fratti. Al llegar frente al palco oficial, donde estaba el presidente Orsi, detuvo su caballo, giró hacia el mandatario, lo saludó, y retomó la marcha. El momento que había imaginado se había cumplido.

«Agradecemos a El Acontecer por ayudarnos a cumplir un sueño»

La madre de Luisana, María Echandía, compartió la emoción de la familia en un mensaje enviado a la redacción: «Luisana vivió una experiencia inolvidable en la Fiesta de la Patria Gaucha. Tuvo el honor de acompañar a autoridades y además pudo saludar al presidente. Desde el primer momento fuimos recibidos con cariño y respeto. Nos encontramos con gente maravillosa que hizo todo aún más especial».

También se recibió un mensaje del profesor Esteban Viera, quien destacó el compromiso y el sentimiento de la familia con la tradición gaucha.

Paisana con hinchada

Rosana Rojas captando uno de los

instantes del desfile

Luisana no estuvo sola. Viajaron a Tacuarembó su familia completa, integrantes de la aparcería El Cencerro y la propia Rosana Magalí Rojas, autora de la fotografía que dio inicio a toda esta historia.

«Fue un momento muy especial. Compartirlo con Luisana, su familia y todos los que acompañaron fue algo maravilloso. Su historia llegó hasta la Presidencia y se transformó en una invitación para participar en una de las tradiciones más lindas del país», expresó Rojas.

La jornada tuvo su cuota emotiva en cada detalle: el padre de Luisana preparó el caballo, su abuelo colaboró con el Pabellón Nacional, mientras su madre, abuelas y su hermano acompañaban desde el costado del recorrido. «Estuvimos rodeados de miles de jinetes, hombres, mujeres, jóvenes y niños que amamos la tradición. Fue un momento que nos regaló la vida, para compartir en familia, con unión y con ese sentimiento que nos identifica como uruguayos», concluyó la joven.

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