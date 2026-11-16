El Ministerio del Interior abrió este lunes 16 de noviembre un llamado público para incorporar hasta 1.000 nuevos policías, con una remuneración nominal de $63.927 mensuales una vez finalizada la formación. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de diciembre de 2026 y podrán presentarse personas de entre 18 y 35 años que tengan aprobado Ciclo Básico de Secundaria o su equivalente en UTU.

El concurso corresponde al llamado 8773/2026 y permitirá cubrir puestos de Agente Ejecutivo y Agente Eventual en Montevideo, Canelones y San José, de acuerdo con las necesidades del servicio.

La convocatoria es pública y abierta, mediante un procedimiento de oposición y méritos que comprende evaluaciones físicas, culturales, médicas y psicológicas.

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía

De acuerdo con las bases difundidas por el Ministerio del Interior, los interesados deberán reunir las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 35 años cumplidos al cierre de la inscripción, el 13 de diciembre.

Ser ciudadano uruguayo natural o legal con más de cinco años de ejercicio de la ciudadanía, según corresponda.

Contar con cédula de identidad vigente y en buenas condiciones.

Poseer credencial cívica y haber sufragado en las últimas elecciones nacionales y departamentales, conforme a las condiciones establecidas en las bases.

Acreditar buena conducta mediante el certificado de antecedentes judiciales.

Contar con aptitud física y médica para desempeñar funciones policiales.

Tener aprobada la Educación Básica Integral, anteriormente denominada Ciclo Básico, o su equivalente en UTU, sin materias pendientes.

El nivel educativo requerido deberá estar completo al momento del cierre de las inscripciones. Por lo tanto, no es suficiente estar cursando el último año si todavía quedan asignaturas por aprobar.

El concurso también contempla incompatibilidades y prohibiciones para el ingreso a la función policial, que deberán ser revisadas por cada postulante en las bases oficiales.

Cuánto cobrarán los nuevos policías

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es la remuneración prevista para quienes superen el proceso de selección y aprueben la formación policial.

El Ministerio del Interior estableció un salario nominal de $63.927 mensuales, a valores de enero de 2026. Ese importe incluye las partidas correspondientes a presentismo y compromiso de gestión.

La cifra es nominal, por lo que no representa el monto líquido que recibirá cada funcionario después de los descuentos correspondientes.

Durante el período de formación y capacitación, los alumnos cobrarán mensualmente el equivalente a un salario mínimo nacional.

Una vez egresados e incorporados a sus cargos, deberán cumplir una carga horaria de 48 horas semanales.

¿Pueden presentarse personas de Durazno?

Aunque las vacantes están destinadas exclusivamente a desempeñar funciones en Montevideo, Canelones y San José, las bases generales del llamado no establecen una restricción de residencia en esos departamentos para inscribirse.

Por lo tanto, una persona residente en Durazno puede postularse si cumple con los requisitos exigidos, teniendo presente que los destinos laborales previstos corresponden a la zona metropolitana.

La asignación de puestos se realizará según el orden de prelación, los cupos legales y las necesidades del servicio.

Esto significa que el llamado no contempla, por ahora, vacantes específicas para la Jefatura de Policía de Durazno.

En octubre, El Acontecer informó sobre el inicio de la formación de más de 1.000 aspirantes policiales, con Durazno entre las sedes de capacitación. Se trata de un proceso anterior y diferente de la convocatoria abierta este 16 de noviembre.

Cómo será el proceso de selección

La convocatoria se desarrollará mediante un concurso de oposición y méritos.

Los aspirantes deberán superar distintas etapas, entre ellas el control de requisitos, pruebas físicas y culturales, evaluaciones médicas, una evaluación psicológica y una entrevista ante la junta de selección.

Las pruebas físicas y culturales tendrán calificaciones de 1 a 10 puntos, con un mínimo de aprobación de cinco puntos en cada prueba correspondiente.

La evaluación de conocimientos se realizará en línea, mediante la plataforma Schoology de la Dirección Nacional de la Educación Policial. El temario será comunicado oportunamente.

Al finalizar el procedimiento se elaborará una lista de prelación, que permitirá cubrir las vacantes existentes y aquellas que se generen durante su período de vigencia, hasta un máximo de 1.000 plazas.

La lista tendrá una vigencia de hasta un año desde su publicación.

Superar las pruebas no implica necesariamente una incorporación inmediata, ya que el ingreso dependerá del lugar obtenido en la lista y de las vacantes disponibles.

Cómo inscribirse al llamado de 1.000 policías

Las inscripciones comenzaron el lunes 16 de noviembre y permanecerán abiertas hasta el domingo 13 de diciembre de 2026, inclusive.

El trámite se realiza exclusivamente por internet, mediante el formulario habilitado por el Ministerio del Interior.

Formulario oficial de inscripción al llamado 8773/2026

Consultar las bases y condiciones completas del concurso.

Una vez completada la inscripción, el sistema generará una constancia y un número de postulante, que deberán conservarse para realizar el seguimiento del concurso.

El correo electrónico registrado tendrá carácter de domicilio electrónico para las comunicaciones correspondientes, por lo que será responsabilidad de cada aspirante mantenerlo operativo y consultar las notificaciones.

La Dirección Nacional de la Educación Policial también habilitó las siguientes vías de contacto:

Correo: dnep-denaci.inscripciones@minterior.gub.uy

Teléfonos: 2030 3206 y 2030 3207.

El Ministerio del Interior recordó que todas las novedades sobre las pruebas, los resultados y las siguientes etapas serán comunicadas mediante los canales oficiales del llamado.