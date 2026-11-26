La Jefatura de Policía de Durazno abrió este jueves 26 de noviembre las inscripciones para cubrir una vacante de electricista automotriz, con una remuneración nominal de $55.297 y una carga horaria de 40 horas semanales. La convocatoria está dirigida a residentes del departamento y permanecerá abierta hasta el jueves 10 de diciembre inclusive.

El llamado N.º 8747/2026 del Ministerio del Interior se realizará mediante un concurso de méritos y antecedentes para incorporar personal al subescalafón policial especializado, con la jerarquía de Cabo (PE).

Se trata de un cargo efectivo, sujeto a las condiciones legales de ingreso a la función pública. La remuneración establecida en las bases corresponde a valores de enero de 2026 e incluye las partidas por presentismo y compromiso de gestión.

Qué tareas deberá realizar el electricista automotriz

La persona seleccionada estará a cargo del diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y electromecánicos de los vehículos y equipos de la Jefatura de Policía de Durazno.

Entre sus responsabilidades también estará la asistencia a vehículos que presenten desperfectos en situaciones de emergencia.

Requisitos para ingresar a la Policía de Durazno

Los interesados deberán cumplir, entre otras condiciones, con los siguientes requisitos:

Residir en el departamento de Durazno.

Tener entre 18 y 45 años al cierre de las inscripciones.

Contar con ciudadanía natural o legal, en este último caso con más de cinco años de ejercicio.

Tener bachillerato completo, sin materias pendientes.

Acreditar formación técnica específica expedida por UTU.

Contar con al menos un año de experiencia laboral comprobable en el rubro.

Tener cédula de identidad vigente, credencial cívica y constancias de votación.

Haber realizado la Jura de la Bandera.

Acreditar buena conducta y contar con carné de salud vigente.

Las bases también establecen las incompatibilidades y prohibiciones correspondientes al ingreso a la función policial.

Qué títulos de UTU se aceptan para el llamado

Además del bachillerato completo, los aspirantes deberán acreditar alguna de las siguientes formaciones:

Diploma de Operario Calificado en Electro-Electrónica Automotriz.

Certificado en Electromecánica Automotriz.

Formación equivalente correspondiente a planes de estudio anteriores.

Formación superior en el área de Electricidad Automotriz.

En todos los casos, la formación deberá estar acreditada por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU).

También se valorarán los cursos complementarios de electrónica, soldadura hidráulica o neumática y la experiencia laboral que supere el mínimo de un año exigido.

La experiencia podrá acreditarse mediante constancias laborales. En el caso de los trabajadores independientes, las bases contemplan la presentación de facturas correspondientes a los servicios prestados.

Cómo será el proceso de selección

Etapa Evaluación Control de requisitos Cumple o no cumple Formación y experiencia Hasta 50 puntos Evaluación psicológica Apto o no apto Entrevista con el tribunal Hasta 50 puntos

La evaluación psicológica no se exigirá al personal policial.

Para integrar la lista final de prelación será necesario alcanzar un mínimo de 60 puntos sobre 100, además de aprobar cada etapa de acuerdo con las condiciones establecidas.

La lista tendrá una vigencia de un año desde su publicación.

Cómo realizar la inscripción

Las postulaciones deberán efectuarse por internet, mediante el formulario disponible en la convocatoria oficial del Ministerio del Interior.

El plazo vence el 10 de diciembre de 2026 inclusive.

Los interesados pueden acceder a través de los siguientes enlaces:

Una vez completado el formulario, el sistema proporcionará una constancia de inscripción y un número de postulante, que deberá conservarse durante todo el proceso.

Las fechas y modalidades de presentación de la documentación serán comunicadas posteriormente por el Ministerio del Interior.

CV Digital: otro requisito para el ingreso

Los aspirantes deberán tener presente que, antes de ingresar a la institución, será necesario acreditar su identidad mediante el CV Digital de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El trámite puede gestionarse a través del portal oficial del CV Digital.

Las bases establecen que deberá presentarse una captura de pantalla de la página inicial del trámite, donde figuren los datos personales.

Dónde consultar por el llamado laboral

La Jefatura de Policía de Durazno habilitó los siguientes canales de consulta:

Teléfonos: 2030 8034 y 2030 8055.

2030 8034 y 2030 8055. Correo electrónico: rrhh.durazno@minterior.gub.uy.

Los postulantes deberán mantenerse atentos a la página oficial del concurso, donde se publicarán las convocatorias, notificaciones y resultados de las diferentes etapas del proceso.