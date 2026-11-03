Llamado para agentes de tránsito en Durazno: requisitos y enlace directo para postularse

La Intendencia de Durazno abrió un nuevo llamado para incorporar Agentes Educadores de Tránsito, destinados a cumplir tareas de prevención, educación vial, ordenamiento y control de la circulación. La convocatoria fue anunciada el martes 3 de noviembre de 2026 y cuenta con una página específica para consultar las bases y realizar la postulación en el Portal de Empleo municipal.

El llamado está dirigido a personas que cumplan las condiciones de edad, nivel educativo, licencia de conducir y demás requisitos que establezca la convocatoria. Antes de postularse, se recomienda revisar la información específica del llamado, ya que esas condiciones pueden variar respecto de procesos anteriores.

Qué tareas cumplirán los agentes educadores de tránsito

Las personas seleccionadas desarrollarán funciones vinculadas con la seguridad vial, la prevención y la promoción del cumplimiento de las normas de circulación en el departamento.

Entre sus responsabilidades estarán las tareas educativas y la colaboración en el ordenamiento y control del tránsito, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de Durazno.

Cómo consultar los requisitos y postularse

La Intendencia habilitó un acceso directo para este llamado: Llamado para Educadores de Tránsito — Portal de Empleo.

Desde ese apartado, los interesados podrán consultar las bases y condiciones, los requisitos específicos y las indicaciones para presentar su postulación.

El nuevo Portal de Empleo permite gestionar inscripciones en línea, registrar el currículum y consultar el estado de una postulación. Según informó la propia Intendencia al presentar la herramienta, el inicio de esos trámites no requiere concurrir a las oficinas municipales ni entregar documentación en papel.

Es importante verificar directamente en la ficha oficial las fechas, los documentos exigidos y las condiciones de admisión antes de completar la inscripción. Esos detalles no figuran en el anuncio general del 3 de noviembre.

Acceso directo al llamado

Postulaciones y bases: durazno.uy/empleo/llamado-educadores-de-transito.

La convocatoria se suma a los procesos de incorporación de personal para tareas de educación, prevención y control de tránsito en el departamento.