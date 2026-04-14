Intendencia y voluntarios retiraron 30 camiones de basura en camino Los Hornos

Una jornada de limpieza en Camino Los Hornos dejó en evidencia la magnitud del daño ambiental en la zona: se retiraron 30 camiones de residuos en una intervención conjunta entre la Intendencia de Durazno y vecinos voluntarios. La situación expuso no solo el nivel de contaminación acumulada, sino también la necesidad de reforzar la conciencia y los controles sobre la disposición de desechos.

La actividad se desarrolló el pasado sábado con la participación de funcionarios de varias reparticiones y grupos de vecinos organizados, en una tarea que combinó trabajo por tierra y por agua.

Un escenario que sorprendió por su magnitud

Las tareas comenzaron temprano, coordinadas por el Departamento de Servicios bajo la dirección de Inés Colina, con apoyo de los Centros de Integración Barrial y el Departamento de Obras.

A medida que avanzaba la jornada, el impacto ambiental se volvió evidente. Integrantes del grupo Canoyi debieron desplazarse en canoas sobre la basura acumulada, retirando residuos que impedían ver el agua.

Entre los desechos encontrados había electrodomésticos en desuso, muebles, restos de vehículos, computadoras, plásticos, bolsas con pañales usados, escombros y cubiertas.

Trabajo intenso y volumen de residuos

La magnitud de la tarea superó la capacidad inicial de los equipos. Maquinaria como retroexcavadoras, camiones con volcadora y casamba trabajaron de forma continua, al igual que quienes realizaron la recolección manual.

El resultado final fue la remoción de 30 camiones de basura, en lo que se definió como una tarea de gran esfuerzo por parte de funcionarios y voluntarios.

Un problema que interpela

El escenario encontrado plantea interrogantes sobre las prácticas de disposición de residuos. Según se indicó, muchos de los desechos no llegan al lugar de forma casual, sino que son arrojados desde vehículos.

Esto ocurre pese a que el vertedero municipal cuenta con un amplio horario de funcionamiento, lo que permitiría una correcta disposición.

Situaciones similares ya habían sido detectadas en otros puntos del departamento, como en la ribera del río Yí.

Recolección y controles

Desde la Intendencia se recordó el calendario de recolección de residuos no convencionales, que incluye ramas, muebles y electrodomésticos, y que cuenta con días asignados según la zona de la ciudad.

También se reiteró la importancia de respetar los horarios y utilizar los canales habilitados para consultas y denuncias.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la normativa podrá derivar en notificaciones o multas, en el marco de un mayor control para evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Ver para creer, galería de imágenes