Intendencia licita el mantenimiento de juegos infantiles en plazas de Durazno y el interior

La Intendencia Departamental de Durazno realizó un llamado a licitación abreviada con el objetivo de contratar el servicio de mantenimiento de los juegos infantiles ubicados en plazas y paseos públicos tanto de la ciudad capital como de distintas localidades del interior profundo.

Según establece la memoria descriptiva del llamado, las tareas abarcarán un período de un año y se concentrarán en la reparación, sustitución y pintura de las estructuras que presenten deterioros por el paso del tiempo, el vandalismo o el mal uso, buscando eliminar cualquier riesgo para los niños.

Plazas y localidades comprendidas

El plan de intervención diseñado por la administración Algorta incluye un listado detallado de los espacios públicos que recibirán las mejoras en la planta urbana de la capital y en el interior:

Ciudad de Durazno: Plaza Sainz, Parque de la Hispanidad (juegos acuáticos y no acuáticos), plazas del Bioparque, Plaza Mondragón, Plaza Juan Díaz y Plaza Gutiérrez Ruiz.

Plaza Sainz, Parque de la Hispanidad (juegos acuáticos y no acuáticos), plazas del Bioparque, Plaza Mondragón, Plaza Juan Díaz y Plaza Gutiérrez Ruiz. Sarandí del Yí: Plaza 1 y paseos de la localidad.

Plaza 1 y paseos de la localidad. Villa del Carmen: Paseos públicos de la ciudad.

Paseos públicos de la ciudad. Blanquillo y Centenario: Plazas de ambas localidades del interior departamental.

El documento oficial especifica que el propósito central es mantener estos espacios en condiciones óptimas y sustituir aquellas piezas deterioradas que puedan resultar peligrosas para los usuarios, además de realizar trabajos de repintado para asegurar la durabilidad de los juegos a largo plazo.

Plazos y condiciones de cotización

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación deberá proveer la totalidad de los materiales y la mano de obra para la ejecución de las tareas. Las obras tienen como fecha límite de finalización el próximo mes de diciembre del corriente año.

Respecto a la presentación de las ofertas financieras, el pliego de condiciones técnicas determina que las firmas interesadas deberán realizar una cotización independiente y desagregada por cada localidad y/o municipio.

Esta modalidad de presupuesto por separado se implementa para que la Intendencia tenga la facultad de realizar una adjudicación individual por plaza y por localidad, garantizando que cada monto contemple la totalidad de las tareas exigidas en ese punto específico.

Apertura de ofertas y costo del pliego

La recepción de las propuestas técnico-económicas estará habilitada hasta las 12:30 horas del jueves 4 de junio.

Media hora más tarde, a las 13:00 horas de ese mismo día, se llevará a cabo el acto público de apertura de sobres en la Sala de Apertura y Adjudicaciones de la Intendencia de Durazno, ubicada en la calle Luis Alberto de Herrera 908. El proceso contará con la participación de la Comisión de Licitaciones y los representantes de las empresas oferentes que resuelvan asistir.

Las firmas constructoras o de servicios interesadas en participar del llamado pueden adquirir el pliego de condiciones en la Tesorería de la Intendencia de Durazno, el cual posee un costo fijado en 2.000 pesos uruguayos.