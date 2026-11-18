Doce personas que recuperaron la libertad tras pasar por el sistema penitenciario participan en Durazno de una experiencia de trabajo colectivo que busca ayudarlas a reconstruir sus vínculos sociales y acceder a oportunidades laborales. El proyecto, presentado en el Centro de Desarrollo Comunitario de Las Higueras, tiene entre sus principales objetivos avanzar hacia la conformación de una cooperativa de trabajo integrada por los propios participantes.

La iniciativa forma parte del programa Círculos de Cura Colectiva, una propuesta vinculada a la Unesco que promueve el diálogo, el reconocimiento de las dificultades compartidas y la búsqueda de soluciones mediante la organización comunitaria.

En Durazno, el trabajo se desarrolla con personas egresadas del sistema penitenciario, algunas de ellas en situación de calle, que enfrentan obstáculos para conseguir empleo y recuperar la estabilidad necesaria para reorganizar sus vidas.

Jesús Gérez, referente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), explicó a El Acontecer que uno de los primeros pasos consiste en que los participantes comprendan que no están solos frente a esas dificultades.

«Primero se debe tomar conciencia de que no están solos, sino que hay un montón de personas que están pasando por la misma situación y que si se juntan y crean un colectivo, pueden pelear juntos y seguramente puedan cambiar esa realidad», expresó.

Una cooperativa como alternativa para generar trabajo

La propuesta local apunta a que los participantes puedan organizarse en una cooperativa que les permita desarrollar actividades laborales y construir una fuente de ingresos.

Se trata de un objetivo en elaboración y no de una organización que ya se encuentre formalmente constituida.

Gérez explicó que la intención surgió del vínculo construido durante los talleres realizados en Durazno y del conocimiento de las dificultades que enfrentan quienes salen de prisión.

Algunos de los participantes se encuentran alojados en dispositivos de asistencia del MIDES y atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Según el trabajador social, el proyecto busca generar oportunidades para ellos y, al mismo tiempo, convertirse en una referencia para otras personas que enfrentan obstáculos similares.

La aspiración es que la cooperativa permita crear fuentes laborales y sirva «como luz de esperanza para otras personas que hoy en día están peleando con el mismo flagelo de lo que es la fragmentación social».

Para sus impulsores, trabajar de manera colectiva podría facilitar una inserción laboral que muchas veces resulta difícil de alcanzar individualmente.

Reconocer el daño y encontrar una nueva oportunidad

El programa Círculos de Cura Colectiva propone espacios de encuentro y reflexión entre personas que comparten experiencias de exclusión o dificultades para participar plenamente en la sociedad.

En el caso de Durazno, la metodología se aplicó mediante cuatro talleres dirigidos a personas que estuvieron privadas de libertad.

Gérez reconoció que la palabra «cura» puede resultar difícil de interpretar literalmente y señaló que prefiere hablar de un proceso de trabajo y transformación.

Ese recorrido incluye reconocer las consecuencias de los hechos que llevaron a la privación de libertad, asumir responsabilidades y buscar maneras de reconstruir la relación con la sociedad.

Se trata, explicó, de trabajar «en reconocer el daño que se generó en la sociedad, en cierta manera la necesidad de pedir perdón y de revertir la situación, de transformar esa situación que fue un quiebre con la sociedad».

Después de esa primera etapa, los talleres permiten identificar las dificultades compartidas por quienes intentan reinsertarse.

Entre ellas aparecen la falta de oportunidades laborales, el estigma asociado al paso por la cárcel y las barreras para acceder a determinados espacios sociales.

«En el caso de los liberados es la imposibilidad de poder trabajar y de ocupar ciertos espacios públicos que ya están, un poco por la estigmatización que se le da a estas personas y por lo que se genera por haber pasado por el sistema penitenciario. Desde ese lugar nosotros trabajamos», explicó.

Cuando salir de prisión también significa quedarse sin hogar

Uno de los problemas que identifican quienes trabajan en la reinserción social es la falta de redes familiares y de un lugar donde vivir después de recuperar la libertad.

Gérez señaló que algunas personas que egresan del sistema penitenciario encuentran dificultades para regresar a sus hogares y terminan en situación de calle.

Esa circunstancia complica aún más la búsqueda y el mantenimiento de un empleo.

«Estamos frente a una situación donde si la familia no les da un espacio, esas personas terminan en situación de calle con todo lo que eso conlleva», sostuvo.

El referente de DINALI explicó que, sin una vivienda estable, resulta más difícil cumplir horarios, organizar rutinas y sostener un trabajo hasta percibir el primer salario.

«Desde la calle es difícil sostener un trabajo, que se levante temprano, que cumplan con ciertos requisitos y que puedan generar su primer sueldo y después poder alquilarse», expresó.

En ese contexto, el acompañamiento social busca atender necesidades que exceden la búsqueda de empleo e incluyen vivienda, formación y reconstrucción de vínculos.

Gérez también señaló que las dificultades no afectan a todos de la misma manera. Los jóvenes encuentran mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral y las mujeres pueden enfrentar barreras adicionales.

Durazno, una de las primeras experiencias con personas liberadas

El trabajo con este grupo se enmarca en el programa Círculos de Cura Colectiva, vinculado a la iniciativa internacional de la Unesco sobre las Rutas de las Personas Esclavizadas y desarrollado con el apoyo de organizaciones sociales.

Su enfoque comprende a diferentes comunidades expuestas a situaciones de discriminación, exclusión o vulnerabilidad.

En Uruguay se trabaja con distintos colectivos, entre ellos personas afrodescendientes, trans y egresadas del sistema penitenciario.

Gérez explicó que la experiencia de Durazno surgió a partir de una derivación de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y destacó las posibilidades de cercanía y seguimiento que ofrece el trabajo en el interior.

«La convocatoria para personas que salen de privación de libertad muchas veces es complicada para poder hacerla, sobre todo en Montevideo. A veces en el interior se da otra lógica que nos permite a nosotros tener otra cercanía y tener más contacto con ellos», señaló.

Según afirmó, Durazno fue el primer departamento del país donde esta propuesta se desarrolló específicamente con personas liberadas.

En setiembre de 2025, El Acontecer entrevistó a Jesús Gérez sobre las dificultades de reinserción laboral y social que enfrentan quienes salen de prisión, una problemática que continúa presente en el trabajo de DINALI.

Doce participantes y nuevas actividades de formación

La instancia realizada el lunes 16 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario de Las Higueras reunió a doce personas vinculadas con el proceso de reinserción.

También participaron autoridades departamentales y un representante del Poder Judicial.

Los talleres estuvieron a cargo de los facilitadores Ismar Villavicencio y Rebecca Langlais, con la participación de Jesús Gérez por DINALI.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Iniciativas de Cambio Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social y la organización internacional Initiatives of Change USA.

El encuentro permitió avanzar en la construcción de una red de apoyo entre los participantes y las instituciones involucradas, con la intención de transformar las propuestas surgidas en los talleres en nuevas oportunidades.

Una de las próximas actividades será un curso gratuito de inglés destinado a los integrantes del grupo.

Gérez explicó que estará a cargo de una docente próxima a recibirse y tendrá una modalidad híbrida, combinando encuentros virtuales por Zoom y clases presenciales.

La formación constituye un nuevo paso dentro del proceso que comenzó con los talleres y que tendrá futuras instancias de evaluación.

«Pelear juntos y cambiar esa realidad»

El proyecto presentado en Las Higueras busca que la reinserción no dependa únicamente del esfuerzo individual de quienes recuperan la libertad.

La propuesta consiste en construir vínculos, identificar dificultades compartidas y generar alternativas mediante el trabajo colectivo.

En ese camino, la conformación de una cooperativa aparece como una posibilidad concreta a desarrollar, aunque todavía quedan etapas por cumplir para que pueda convertirse en una fuente de empleo.

Para los doce participantes de Durazno, el proceso representa una oportunidad de organización y acompañamiento frente a dificultades que, según Gérez, muchas veces comienzan apenas se abren las puertas de la cárcel.

El desafío ahora será dar continuidad al trabajo iniciado y avanzar hacia una estructura colectiva capaz de ofrecer nuevas perspectivas laborales y sociales.