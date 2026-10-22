«Nunca pagaron nada, ahora pagan alquiler»: el reclamo de Lerena a ASSE por la policlínica del Durán

La reinauguración de la policlínica del barrio Durán tuvo un momento de fuerte controversia cuando Julis Noel Lerena, presidente de la asociación civil donde funcionaba anteriormente el servicio, entregó una carta de protesta al presidente de ASSE, Álvaro Danza. Ocurrió este miércoles 21 de octubre, durante el acto de habilitación de la nueva sede, ante la presencia de vecinos y autoridades.

Lerena cuestionó el traslado a un local alquilado y reclamó la devolución de dos equipos de aire acondicionado, una heladera y mobiliario que, según afirmó a El Acontecer, pertenecen a la asociación civil y fueron retirados durante la mudanza. También vinculó la decisión de cambiar de sede con diferencias entre funcionarias de la policlínica y del CAIF que compartían el edificio.

«Nunca pagaron ni luz, ni agua, ni pintura, nada. Ahora vienen a pagar alquiler acá, al lado de un prostíbulo, y se llevaron cosas», expresó el dirigente barrial al cuestionar la decisión de ASSE. Con la última referencia aludió, en sus propios términos, a una whiskería ubicada junto a la nueva policlínica.

Una carta entregada a Danza durante la reinauguración

Al momento en que el presidente de ASSE llegó al barrio para participar de la ceremonia, Lerena le entregó una carta que luego fue conocida por El Acontecer.

En el documento se habla de «atropello y desmedidas decisiones», «total falta de decoro y buenas costumbres» y de actuaciones tomadas «dejándose llevar por el enojo y la venganza».

Esas expresiones forman parte del cuestionamiento de Lerena a la actuación de dos enfermeras que cumplían funciones en la policlínica cuando el servicio compartía instalaciones con el CAIF barrial.

De acuerdo con su relato, existían problemas de convivencia entre trabajadoras de ambas instituciones. La asociación había planteado que se cambiara a las enfermeras, pero ASSE optó por mudar la policlínica.

«Este traslado me parece lo más negativo, porque es para proteger a dos enfermeras que tenían un comportamiento errático. Conmigo nunca tuvieron problemas, pero existían problemas entre las funcionarias del CAIF y las enfermeras», manifestó.

La atribución de esos conflictos y la interpretación sobre las motivaciones del traslado corresponden al dirigente de la asociación civil.

El reclamo por equipos que asegura que pertenecen a la asociación

Otro punto de la protesta es el destino del equipamiento que se encontraba en el anterior local.

Lerena afirmó que durante el traslado se retiraron dos aires acondicionados, una heladera, muebles y un escritorio que, según sostuvo, son propiedad de la asociación civil o habían sido prestados para el funcionamiento de la policlínica.

«Se fueron disparando como los okupas», expresó en su descripción de la mudanza.

El presidente de la asociación indicó que presentó comunicaciones a autoridades departamentales de ASSE y a su conducción, sin haber obtenido hasta ese momento una respuesta que resolviera el reclamo.

«Hemos hecho nota a la directora departamental, al presidente de la Junta de ASSE, pero nunca hemos recibido la respuesta. Yo tengo copias de todos los mails», aseguró.

También sostuvo que los bienes están inventariados y afirmó que el subdirector Darío Medina habría reconocido que retirarlos fue un error. Esta última afirmación no fue corroborada con el funcionario mencionado en el material disponible para esta nota.

Lerena explicó que, como presidente de la asociación civil, debe responder por el patrimonio de la institución: «El responsable como presidente de la asociación civil soy yo. Tengo que dar cuenta de a quién, porque se puede entender que yo me los robé a esos equipos».

Consultado expresamente sobre si había presentado una denuncia policial, aclaró que todavía no lo había hecho, aunque no descartó recurrir a esa vía si los bienes no eran devueltos.

«Hasta el momento no, pero si no dan respuesta sí vamos a hacer la denuncia policial, porque se robaron dos aires acondicionados, una heladera que le prestamos», expresó. La acusación de robo es de Lerena; la titularidad de los equipos y las circunstancias de su retiro permanecen sin aclaración pública en esta cobertura.

«Nunca pagaron nada, ahora pagan alquiler»

La decisión de instalar la policlínica en otro inmueble es, para Lerena, tan cuestionable como el retiro del equipamiento.

Según relató, el servicio de atención pública funcionó durante 58 años en su anterior ubicación, en instalaciones de la asociación civil, y no implicaba para ASSE los gastos que ahora, a su entender, supone arrendar un local.

«Nunca pagaron ni luz, ni agua, ni pintura, nada. Ahora vienen a pagar alquiler acá, al lado de un prostíbulo, y se llevaron cosas», insistió.

El dirigente señaló que entre el local anterior y la nueva policlínica hay aproximadamente 200 metros. La cercanía, sostuvo, refuerza sus dudas sobre la necesidad de abandonar el espacio que durante décadas albergó el servicio.

La posición de ASSE y las explicaciones pendientes

Durante el acto de reinauguración, las autoridades de ASSE presentaron la nueva sede como una mejora de la capacidad locativa y de las condiciones de atención, con más espacio para consultorios y para el trabajo del personal.

La policlínica se instaló en José Gómez 673, en un inmueble alquilado. La inversión informada para la adecuación y el equipamiento del nuevo local fue de $462.619. El centro brinda atención primaria a vecinos de los barrios Durán, La Higuera y La Lanera.

Sin embargo, esas explicaciones generales sobre las mejoras del servicio no resuelven los planteos específicos de Lerena.

Quedan por aclarar a quién pertenecen los bienes reclamados, por qué fueron retirados, cuál es su destino y qué consideraciones determinaron la mudanza. También resta conocer la respuesta de ASSE a los cuestionamientos sobre la convivencia entre los equipos de trabajo.

La carta entregada directamente a Danza durante la ceremonia dejó planteado públicamente el conflicto, mientras la asociación civil espera explicaciones sobre el traslado y el patrimonio que asegura haber aportado durante años al funcionamiento de la policlínica.