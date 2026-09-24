León XIV marcó siete prioridades a Bauer para su tarea como obispo

El papa León XIV transmitió al obispo de Florida-Durazno, Alfonso Bauer, siete orientaciones centrales para su tarea pastoral, entre ellas trabajar en comunión, mantener cercanía con la comunidad, “cuidar con especial paternidad al clero”, proteger la dignidad humana ante el avance de la inteligencia artificial y conservar una actitud misionera abierta al diálogo.

El encuentro se produjo en el Vaticano, al finalizar el curso de formación para nuevos obispos, y constituyó la primera reunión personal entre Bauer y León XIV.

La información difundida por el área de Comunicaciones de la Diócesis Florida-Durazno resume en siete puntos las principales líneas planteadas durante esa instancia.

Trabajar en comunión

Una de las primeras orientaciones fue evitar una concepción individual de la tarea episcopal.

“Ningún obispo camina solo”, se señaló al explicar que el trabajo del pastor debe desarrollarse en comunión con las comunidades y las iglesias locales.

La segunda recomendación fue “permanecer con Jesús”, entendiendo que el obispo es, antes que nada, un discípulo.

Su ministerio, se indicó, debe sostenerse diariamente en la oración, la Eucaristía, la Palabra de Dios y el encuentro personal con Cristo.

Conocer las alegrías, dolores y sueños de la comunidad

Otro de los aspectos planteados fue la necesidad de tener “el corazón de Jesús, el Buen Pastor”.

Esto supone conocer de cerca las alegrías, dolores y sueños de las personas confiadas a su cuidado pastoral y mantener una presencia concreta a través de visitas, bendiciones y espacios de escucha.

En esa misma línea aparece la cercanía paternal, procurando que la tarea del obispo exprese “la ternura y cercanía de Dios”.

“Cuidar con especial paternidad al clero”

Uno de los puntos particularmente señalados por Bauer después del encuentro fue el pedido de León XIV respecto a los sacerdotes.

El Papa planteó que los obispos deben “cuidar con especial paternidad al clero”, escuchando a los sacerdotes y acompañando particularmente a quienes se encuentran enfermos o en edades avanzadas.

También se planteó el ministerio episcopal como un servicio de amor, donde la predicación, el discernimiento y la atención a la comunidad sean entendidos como expresiones permanentes de caridad pastoral.

El desafío de la inteligencia artificial

Entre las orientaciones aparece además una cuestión vinculada directamente con los cambios tecnológicos.

León XIV planteó la necesidad de proteger lo humano ante el avance de la inteligencia artificial, promoviendo espacios de reflexión, diálogo y formación que tengan como centro la dignidad de las personas.

La recomendación apunta a que las diócesis puedan abordar las transformaciones tecnológicas sin perder de vista sus implicancias humanas y sociales.

Un corazón misionero

El último de los puntos difundidos refiere a mantener una actitud abierta hacia distintos sectores de la sociedad.

La orientación incluye ampliar el diálogo y la escucha hacia cristianos de otras confesiones, creyentes de otras religiones y personas de buena voluntad.

LAS SIETE ORIENTACIONES

Las líneas transmitidas a Bauer pueden resumirse en:

Trabajar en comunión. Permanecer con Jesús. Tener el corazón del Buen Pastor. Mantener cercanía paternal y cuidar al clero. Vivir el ministerio como servicio de amor. Proteger la dignidad humana ante la inteligencia artificial. Conservar un corazón misionero y abierto al diálogo.

Preparativos para la visita del Papa

El encuentro se produjo mientras avanza la organización de la visita que León XIV realizará a Uruguay y que incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Desde la Diócesis Florida-Durazno también se informó sobre la preparación de una Acampada Diocesana para jóvenes que acompañarán las actividades previstas para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

El sábado participarán de la vigilia prevista en el Estadio Centenario, mientras que el domingo se trasladarán a Florida para la misa por la solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres junto al Papa.

Para obtener más información sobre la participación de los jóvenes, la Diócesis dispuso como contacto al padre Luis Arrué, a través del teléfono 099 310 303.