León XIV advirtió sobre niños sin comida y el miedo a ir a la escuela

El papa León XIV advirtió sobre la pobreza infantil, la inseguridad y las dificultades que enfrentan numerosas familias uruguayas durante su visita del sábado 7 de noviembre al barrio Casavalle, en Montevideo. En un discurso pronunciado ante vecinos y organizaciones sociales, cuestionó que haya niños que no puedan alimentarse adecuadamente o asistir a la escuela por temor a la violencia.

El mensaje fue pronunciado en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, durante una actividad en la que el pontífice conoció proyectos comunitarios y escuchó testimonios de residentes de la zona.

Sus palabras pusieron el foco en problemas que trascienden el ámbito religioso y que también aparecen reflejados en las estadísticas nacionales: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 29,1 % de los niños menores de seis años vivía en hogares bajo la línea de pobreza en 2025.

La advertencia sobre el hambre y la inseguridad

Durante su intervención, León XIV planteó que la violencia y la exclusión social no pueden ser enfrentadas únicamente por quienes las padecen.

El pontífice mencionó a niños que dejan de asistir a centros educativos por temor a la inseguridad y a madres que carecen de los recursos necesarios para alimentar a sus hijos.

También sostuvo que la riqueza de recursos de Uruguay contrasta con la existencia de familias que no logran cubrir necesidades esenciales.

El papa reclamó una respuesta frente a estas situaciones, particularmente cuando comprometen la alimentación, la educación y la integridad física de los niños.

Sus declaraciones se produjeron ante vecinos de Casavalle, una zona donde distintas organizaciones religiosas y sociales desarrollan iniciativas de vivienda, educación y acompañamiento comunitario.

Casi tres de cada diez niños menores de seis años vivían en hogares pobres

Las palabras del pontífice encuentran un contexto concreto en las cifras oficiales sobre pobreza infantil.

De acuerdo con el informe anual de 2025 del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza por ingresos afectó al 29,1 % de los menores de seis años, una proporción considerablemente superior al promedio nacional, que fue del 16,6 %.

La situación también alcanzó a otros grupos de edad:

Menores de seis años: 29,1 %.

29,1 %. Niños de seis a doce años: 27,3 %.

27,3 %. Adolescentes de trece a diecisiete años: 26,5 %.

26,5 %. Población general: 16,6 %.

Los resultados corresponden a la medición de pobreza por ingresos realizada por el INE con la metodología 2017.

El informe también estableció que el 1,7 % de las personas se encontraba en situación de indigencia, es decir, en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

En el primer semestre de 2026, la incidencia general de la pobreza descendió al 14,8 %, de acuerdo con la medición más reciente del organismo.

Sin embargo, ese último informe no presenta cifras específicas por edad, por lo que el dato de 2025 sigue siendo la referencia anual desagregada para dimensionar la situación de la infancia.

Estas estadísticas permiten contextualizar la preocupación expresada por el papa, aunque no miden directamente cuántos niños se acuestan sin comer.

La educación y las diferencias según el contexto social

León XIV también relacionó la inseguridad con las dificultades para acceder a la educación y desarrollar un futuro digno.

Los datos oficiales muestran que la asistencia escolar presenta diferencias importantes según el contexto socioeconómico de los estudiantes.

Según la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), durante 2025 los alumnos de primaria asistieron, en promedio, 157,1 días a clase.

Sin embargo, en las escuelas del quintil sociocultural más vulnerable, el promedio de asistencia fue casi 13 días inferior al registrado en los centros del quintil menos vulnerable.

En educación inicial, la diferencia alcanzó los 20 días.

ANEP informó que la asistencia mejoró respecto de 2024, aunque persisten desigualdades asociadas a las condiciones sociales de las familias.

Los indicadores no permiten atribuir esas ausencias específicamente a hechos de inseguridad, pero muestran las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables para sostener una asistencia educativa regular.

Un llamado a la Iglesia, la sociedad y el Estado

En su intervención difundida por el Vaticano, el papa utilizó la parábola del buen samaritano para reflexionar sobre la indiferencia frente al sufrimiento ajeno.

Se refirió a los episodios de violencia que afectan la convivencia en distintos barrios y destacó el trabajo de organizaciones y personas que brindan apoyo a quienes se encuentran en situaciones difíciles.

También recordó la figura del Padre Cacho, conocido por su labor social en zonas vulnerables de Montevideo.

León XIV planteó la necesidad de una acción conjunta entre la Iglesia, la sociedad civil y el Estado para enfrentar la exclusión, fortalecer la convivencia y responder a las necesidades de las familias.

El pontífice sostuvo que el acompañamiento solidario debe complementar las responsabilidades de las instituciones públicas y llamó a construir comunidades donde nadie quede excluido.

Una visita marcada por el trabajo comunitario

Durante su recorrida por Casavalle, León XIV visitó viviendas construidas para familias de bajos recursos mediante un proyecto de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

La iniciativa recibió apoyo de la Papal Foundation, organización de benefactores que contribuye al financiamiento de proyectos sociales vinculados a la Iglesia.

Según la cobertura de Telemundo, fueron 12 las viviendas bendecidas durante la visita.

El papa también escuchó testimonios de vecinos y referentes comunitarios sobre las dificultades y los esfuerzos que realizan para mejorar las condiciones de vida en el barrio.

El encuentro formó parte de las actividades desarrolladas durante su visita a Uruguay y dejó un mensaje centrado en la necesidad de garantizar alimentación, educación, seguridad y condiciones de vida dignas para las nuevas generaciones.

Más allá de la dimensión religiosa, sus palabras volvieron a colocar en discusión una de las principales desigualdades sociales del país: la mayor incidencia de la pobreza entre niños y adolescentes.