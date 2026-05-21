«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa

El Padre Gilmar, integrante de la curia católica duraznense, confirmó a El Acontecer que el próximo viernes 5 de junio estará presente en la ciudad el sacerdote Andrés Verde, instancia en la cual se hará efectiva la entrega de una unidad modular a Leandro y su mamá, en el barrio Moroni.

Tal como se señaló en nuestra pasada edición, el Proyecto Rancho Cero de Fundación Cireneos comenzó a instalar las estructuras en un terreno cedido por la Intendencia de Durazno este martes 19, con destino a que Leandro y su mamá puedan habitar una vivienda digna, lejos de las crecientes del río Yí y las actuales condiciones de su casa.

La historia de Leandro

Su tío, Wilson Alejandro Leal, habló con El Acontecer sobre la particular historia de vida de Leandro, su sobrino de 13 años de edad.

«Leandro es paciente de la Fundación Pérez Scremini, a partir de una infección que se agarró en la pierna el año 2024, cuando estuvo internado en el Hospital Pereyra Rossell. Ahora, en su tratamiento, debe concurrir cada 3 meses para controles en Montevideo. Vivimos en una zona inundable, particularmente en una vivienda precaria donde Leandro vive con su mamá. La nueva casa será para ellos dos, nosotros como familiares estamos colaborando con ellos», señaló Wilson.

Entre hemogramas, estudios y controles, Leandro mejora notoriamente en su estado de salud.

Una zona inundable en el barrio La Amarilla

«Viendo la situación en que ellos vivían, desde la Pérez Scremini movieron con Cireneos para darles una vivienda. Su mamá hace changas de limpieza, no tiene trabajo fijo. La casita precaria está ubicada en una zona inundable en el barrio La Amarilla, que no se puede reformar porque están desde hace años con que van a dar viviendas a la gente de abajo, pero eso no ha pasado. Somos los primeros que saca el agua. Yo como tío ando mucho atrás de Leandro, voy a los controles con él», afirma Wilson.

«Un cambio de vida muy positivo»

«Para ellos significará un gran cambio de vida, de vivir en zona inundable a hacerlo en un lugar donde sabes que nunca te va a llegar el agua. Es un cambio de vida muy positivo», relata el familiar de Leandro, apuntando hacia la jornada del 5 de junio cuando se coloque la unidad modular y se concrete la entrega de la nueva casa habitación.

Leandro, de 13 años, es alumno de la UTU Durazno y ya comenzó a disfrutar —desde el martes 19— un nuevo futuro junto a su mamá.