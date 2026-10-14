Las Higueras proyecta una nueva plaza y un parque lineal para ampliar sus espacios públicos

Las Higueras se encuentra entre los barrios donde la Intendencia de Durazno proyecta una intervención integral, con nuevas áreas recreativas, mejoras en instalaciones deportivas y propuestas destinadas especialmente a niños y jóvenes. Entre las iniciativas figuran la construcción de una plaza pública y la creación de un parque lineal que conectaría el barrio Unión con el gimnasio de Las Higueras.

El intendente Felipe Algorta señaló que la planificación se desarrolla mediante la coordinación con organismos nacionales y otras instituciones, con el objetivo de mejorar la infraestructura y fortalecer los espacios de convivencia.

Uno de los datos que fundamentan esta atención es la composición demográfica del barrio. Según las cifras del último censo mencionadas por el jefe comunal, más de la mitad de sus habitantes son menores de edad, lo que plantea necesidades particulares en materia de recreación, formación y actividades deportivas.

Una nueva plaza con participación de arquitectos

Entre los proyectos se encuentra la construcción de una plaza que funcione como espacio de encuentro para las familias de Las Higueras.

La administración considera la posibilidad de convocar a un concurso abierto de arquitectura, con el propósito de recibir propuestas para un diseño que responda a las características del barrio y a las necesidades de sus habitantes.

La intervención se integraría a otras acciones que buscan fortalecer los servicios y las oportunidades de participación comunitaria.

En ese sentido, el Centro de Integración Barrial continúa funcionando de 07:00 a 23:00 horas, mientras se trabaja en la posibilidad de ampliar las actividades que allí se desarrollan.

Un parque lineal hacia la cañada de Scaffo

Otra de las iniciativas en estudio es la creación de un parque lineal hacia la cañada de Scaffo.

El proyecto contempla conectar el entorno de las viviendas del barrio Unión con el gimnasio de Las Higueras, mediante un espacio que facilite la circulación y ofrezca nuevas alternativas de recreación.

La propuesta se trabaja con una organización internacional y busca integrar sectores del barrio a través de infraestructura pública que pueda ser utilizada por sus habitantes.

Deporte y atención sanitaria

La planificación también comprende el fortalecimiento de instalaciones deportivas, entre ellas la cancha de La Lanera Fútbol Club.

En paralelo, se procura avanzar en mejoras de la atención sanitaria, particularmente en la policlínica de la zona, mediante la coordinación con las autoridades nacionales de salud.

El objetivo de la administración es que estas intervenciones no se limiten a la construcción de infraestructura, sino que permitan ampliar las oportunidades de integración y desarrollo para las nuevas generaciones.

Los proyectos se encuentran en distintas etapas de planificación y coordinación, por lo que su concreción dependerá de las definiciones técnicas e institucionales correspondientes.