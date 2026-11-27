La duraznense Josefina Andrade Tafura, estudiante de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica (UTEC), obtuvo un premio internacional por una investigación que busca mejorar las estimaciones de generación de energía solar en Uruguay.

La joven fue distinguida con el Best Student Article Award, en el área de Potencia y Energía, durante IEEE URUCON 2026, una conferencia internacional de ingeniería desarrollada entre el 16 y el 18 de noviembre en Montevideo.

El reconocimiento adquiere especial relevancia por el nivel académico del encuentro, que reunió trabajos de estudiantes de grado e investigadores con formación de posgrado, incluidos posdoctorados.

Además, Andrade fue la única representante de UTEC premiada entre más de una decena de investigaciones presentadas por la universidad, según informó la institución este viernes 27 de noviembre.

La conferencia es organizada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por su sigla en inglés), una de las organizaciones profesionales de mayor relevancia mundial en el ámbito de la ingeniería y el desarrollo tecnológico.

Cómo mejorar las estimaciones de generación de energía solar

El trabajo premiado, titulado Impact of Irradiance Database Choice on PV Generation Estimation: A Case Study in Uruguay, analiza cómo la elección de distintas bases de datos de radiación solar influye en las estimaciones de producción eléctrica de una instalación fotovoltaica.

En términos prácticos, conocer con mayor precisión la cantidad de radiación solar que recibe un determinado lugar permite estimar cuánta electricidad podría generar una instalación y evaluar la viabilidad de futuras inversiones.

Andrade se desempeña como ayudante de proyecto en UTEC y desarrolla esta investigación junto a integrantes del Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de la República (Udelar).

El trabajo forma parte de una iniciativa que estudia las posibilidades de combinar la generación solar y eólica, aprovechando la infraestructura existente en los parques eólicos del país.

De Durazno a Brasil y a la investigación científica

El reconocimiento internacional se suma a otras experiencias académicas y científicas de la joven duraznense, vinculadas al desarrollo de las energías renovables.

Andrade integró el grupo de seis estudiantes de UTEC Durazno que realizaron una experiencia de formación en Natal, Brasil, donde durante tres meses profundizaron sus conocimientos en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI).

También participó en investigaciones destinadas a identificar las zonas con mayor potencial para la instalación de parques eólicos marinos en Uruguay.

Su reciente distinción en IEEE URUCON representa un nuevo logro en su formación como investigadora y pone en valor el trabajo científico que se desarrolla desde UTEC Durazno en un área estratégica para el futuro energético del país.