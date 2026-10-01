La Brigada Aérea de Santa Bernardina abrirá sus puertas con exhibiciones y los nuevos Super Tucano

La Brigada Aérea de Santa Bernardina abrirá sus puertas al público el domingo 11 de octubre, en la víspera del 205.º aniversario de la fundación de Durazno, con una jornada que tendrá como principales atractivos las exhibiciones aéreas, el paracaidismo y la presencia de los nuevos Super Tucano de la Fuerza Aérea Uruguaya.

La actividad será con entrada gratuita y contará además con stands de los distintos escuadrones, escuelas de formación, fuerzas especiales e instituciones vinculadas a la actividad aeronáutica, además de una plaza de comidas.

La jornada se realiza tradicionalmente durante el Día del Patrimonio, pero este año, al igual que en 2025, fue trasladada para no coincidir con las actividades previstas por la Fuerza Aérea en el Museo Aeronáutico de Carrasco y en la Escuela Militar de Aeronáutica, en Pando.

Exhibiciones aéreas

Uno de los principales atractivos será la participación del Escuadrón Aéreo N.º 5 de Búsqueda y Rescate, que desplegará helicópteros Bell 212 con sus respectivas tripulaciones, integradas por pilotos, ingenieros de vuelo y rescatistas.

Durante la demostración se simulará una intervención en un supuesto campo enemigo y posteriormente una evacuación médica de una víctima.

También estarán presentes las plataformas KC-130 Hércules y C-212 Aviocar, desde una de las cuales se realizará un salto de paracaidistas.

El Escuadrón Aéreo 2 (Caza) exhibirá sus nuevos Super Tucano, con los que realizará demostraciones aéreas. Además, tendrá en exposición estática a los históricos A-37B Dragonfly, recientemente retirados del servicio.

El Escuadrón de Vuelo Avanzado, con los AT-92 Turbo Trainer, y el Escuadrón de Enlace, con los UB-58 Baron y Cessna U-206H, realizarán distintas demostraciones, tanto en formación como de manera individual.

Las exhibiciones permitirán mostrar las capacidades de las aeronaves y la preparación y precisión de sus tripulaciones.

Aeronaves, perros y bomberos

Durante la jornada también habrá una exposición estática de aeronaves pertenecientes a los distintos escuadrones de la Fuerza Aérea Uruguaya y al Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.

Otro de los atractivos será la participación del plantel K9, con demostraciones de los binomios integrados por instructores y canes, junto a integrantes de la Fuerza de Reacción.

Los bomberos aeronáuticos también tendrán una participación especial, con la simulación del combate de un incendio provocado por un accidente protagonizado por una aeronave.

Stands y plaza de comidas

Los distintos escuadrones dispondrán de stands donde se podrán adquirir remeras, llaveros, adhesivos, gorros y tazas con los logos de cada unidad.

Durante toda la jornada funcionará además una plaza de comidas, con pizzas, medialunas rellenas, panchos, hamburguesas, tortas fritas, alfajores, refrescos y otros productos.

La organización recomienda llevar sillas plegables para disfrutar con mayor comodidad de la programación.

Las actividades de la Fuerza Aérea por el Día del Patrimonio

La actividad en Durazno se concentrará exclusivamente en la Brigada Aérea II el domingo 11 de octubre.

Durante el fin de semana del Patrimonio, el sábado 3 y domingo 4 de octubre, la Fuerza Aérea tendrá actividades en el Museo Aeronáutico “Cnel. (Av.) Jaime Meregalli”, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Carrasco “Gral. Cesáreo Berisso”.

Mientras tanto, el domingo 4 de octubre la Escuela Militar de Aeronáutica, ubicada en las cercanías de Pando, ofrecerá una programación que incluirá muestra estática de aeronaves, stands, aeromodelismo, visitas guiadas, planeador, paracaidismo, demostraciones aéreas, desfile del cuerpo de alumnos y un concierto de la Banda de Músicos “Cnel. (Rva.) Walter Miños” de la Fuerza Aérea Uruguaya.

En esa jornada también se destaca la presencia del escuadrón de demostración aérea “Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile.

La jornada de puertas abiertas de Santa Bernardina tendrá así su propia fecha, el domingo 11, como parte de las actividades vinculadas al aniversario de Durazno y con una programación especialmente orientada al público.