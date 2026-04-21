El pasado sábado 18 de abril se desarrolló en la Sala Lavalleja una jornada de actualización en atención y cuidados para personas mayores, una actividad que convocó a un numeroso marco de público integrado por representantes de instituciones sociales locales, asistentes y auxiliares de cuidados, cuidadores, estudiantes y público en general.

La instancia tuvo un perfil formativo y reunió a profesionales de distintas áreas vinculadas al cuidado, con el objetivo común de brindar herramientas para enfrentar los desafíos cada vez más complejos que plantea el trabajo con adultos mayores en el contexto actual.

«Cuidar requiere técnica, pero también acompañamiento y decisión»

Uno de los expositores de la jornada, el Dr. Javier Bessonart, destacó que este tipo de instancias tienen como finalidad brindar herramientas para garantizar un cuidado de calidad a las personas mayores. En esa línea, subrayó que quienes trabajan en este ámbito enfrentan desafíos diarios que requieren no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de acompañamiento, comunicación y toma de decisiones.

Durante su intervención, Bessonart abordó específicamente la temática de la sarcopenia, definida como la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular asociada al envejecimiento. Se trata de una condición que incrementa el riesgo de caídas, discapacidad y dependencia, y que por eso ocupa un lugar central en la formación de quienes trabajan con personas mayores.

La mirada de Ginkgo: seis años trabajando con adultos mayores en Uruguay

La Lic. Silvina Fernández Verstegen, gerontóloga de la empresa Ginkgo, señaló que el encuentro fue planificado durante varios meses y expresó su satisfacción por la convocatoria alcanzada y por el equipo de profesionales participantes.

Fernández Verstegen explicó que la empresa cuenta con seis años de trayectoria en Uruguay, y que uno de sus principales objetivos es brindar herramientas para el trabajo con personas mayores, tanto en el ámbito del cuidado directo como en el asesoramiento y gerenciamiento de equipos y servicios.

La especialista destacó, además, que las dinámicas sociales y familiares han cambiado significativamente en los últimos años, y que eso hace que el trabajo en este sector sea cada vez más complejo. La realidad actual —con familias más reducidas, mayor longevidad y escenarios de cuidado diversos— exige nuevas estrategias y enfoques para dar respuesta a las necesidades concretas de cada situación.

Un programa con múltiples enfoques profesionales

La jornada también incluyó la participación de profesionales que abordaron distintos aspectos clave en el trabajo cotidiano con personas mayores:

Mag. Julia Blandín .

. Lic. Mariana Frarticelli .

. Dra. Mariana Sansberro.

Los temas tratados abarcaron un espectro amplio de la práctica profesional:

Prevención y tratamiento de lesiones de piel .

. Comunicación asertiva y distancia óptima en equipos de trabajo .

. Manejo de conductas en personas con demencia.

Formación continua como apuesta de calidad

La actividad dejó en evidencia la importancia de la formación continua en un área cuya complejidad crece año a año, tanto por razones demográficas como por cambios culturales y familiares en el modo de concebir el cuidado.

La apuesta de fondo —transmitida por los distintos expositores— es avanzar hacia una mejora sostenida en la calidad de vida de las personas mayores a través de cuidados cada vez más profesionales y humanos, capaces de combinar la técnica con el trato, y la rigurosidad con la empatía.