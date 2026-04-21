Desde la primera infancia, fomentando el respeto y el reconocimiento a quienes forjaron una nación libre. Con ese espíritu, el Jardín N.º 91 fue escenario este lunes de un emotivo acto en homenaje a los 33 Orientales, en el marco de las actividades educativas realizadas en todo el país por el 201.º aniversario del Desembarco protagonizado en la playa de la Agraciada.

Los más pequeños, protagonistas del homenaje

Tras el acto patrio central desarrollado el domingo en Plaza Independencia, frente al Centro Cultural Nacional Sala Lavalleja —con presencia de autoridades, delegaciones educativas, tradicionalistas, militares y policiales—, el lunes los centros educativos del departamento retomaron la conmemoración con actividades propias para sus comunidades escolares.

En el Jardín N.º 91, los niños protagonizaron diversas instancias alusivas a la fecha, aportando la frescura, ternura y entusiasmo característicos de la primera infancia. Algunos tuvieron el honor de portar los pabellones patrios, una tarea que realizaron con la ayuda de sus maestras debido al tamaño y peso de las banderas.

Otros compañeros presentaron trabajos realizados en el aula vinculados a la conmemoración, dando cuenta del trabajo pedagógico previo que antecedió a la jornada y que permite a los más chicos acercarse a la historia nacional desde una propuesta adecuada a su edad.

Los diferentes grupos del Jardín 91 compartieron actividades alusivas a la fecha

Transmisión de valores desde las primeras etapas

La propuesta reflejó el compromiso de las docentes en la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Se trata de una continuidad educativa donde el respeto por la historia y la identidad nacional se construye desde las primeras etapas de formación, mucho antes de que los niños puedan comprender en profundidad los hechos conmemorados.

El acto dejó una imagen potente: banderas más grandes que quienes las portaban, pero sostenidas con el mismo espíritu que define estas fechas en todas las edades.

La Inspección destacó la participación escolar

Desde la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria se valoró la participación de delegaciones escolares en el acto patrio del 19 de abril. A través de redes sociales, la institución felicitó y agradeció la presencia de las Escuelas N.º 9, N.º 11 y N.º 75, destacando la importancia de la Escuela Pública en estas instancias que rememoran la historia nacional.

El gesto institucional subraya el rol central de la educación pública en la construcción de la memoria colectiva y en la formación ciudadana de los más jóvenes.

El acto central se realizó en la playa de la Agraciada

El acto central a nivel país se llevó a cabo en el departamento de Soriano, en la playa de la Agraciada, el lugar histórico donde en 1825 desembarcaron los hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja. La ceremonia fue encabezada por la presidenta interina, Ing. Carolina Cosse, en ausencia del presidente Yamandú Orsi.

Treinta y Tres: traslado de los restos de Juan Rosas

En paralelo, la ciudad de Treinta y Tres vivió un momento de especial emotividad con el traslado de los restos de Juan Rosas, integrante de la Cruzada Libertadora, desde el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 10 hasta el mausoleo ubicado en la Plaza 19 de Abril.

La actividad incluyó la firma del acta de entrega entre autoridades militares y departamentales, el traslado en cureña con escolta militar y tradicionalista, y un acto protocolar con amplia participación de instituciones y vecinos. La ceremonia culminó con una salva de honor y la interpretación de la diana militar, en un homenaje cargado de simbolismo histórico.