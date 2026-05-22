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viernes 22 de mayo de 2026

La Intendencia de Durazno lanza el «Plan invierno-Plato caliente» desde el 1° de junio

Las inscripciones arrancan el martes 26 en los CIB de Vista Linda y Santa Bernardina. El programa cubre cenas de lunes a viernes hasta el 31 de agosto.
Por Lectura: 2 minutos
La Intendencia de Durazno lanza el "Plan invierno-Plato caliente" desde el 1° de junio
El programa se extenderá desde el 1° de junio hasta el 31 de agosto de 2026

La Intendencia de Durazno confirmó que a partir del próximo lunes 1° de junio comenzará a implementarse el programa «Plan invierno-Plato caliente», iniciativa a cargo del Departamento de Promoción Social con apoyo de otras dependencias de la comuna.

El objetivo es brindar asistencia alimentaria durante los meses de invierno a personas y familias de bajos recursos económicos, garantizando el acceso a una alimentación adecuada y complementando el apoyo social a sectores vulnerables de la población.

A quiénes está destinado

El beneficio estará destinado a hogares cuyos ingresos no superen determinados topes establecidos en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC):

  • Hogares unipersonales: ingresos mensuales que no superen las 3 BPC, equivalentes actualmente a $20.592.
  • Familias de más de una persona: límite de 1,5 BPC por integrante, es decir $10.296 por cada miembro del núcleo familiar.

Aquellas situaciones que excedan dichos ingresos serán igualmente evaluadas de forma integral por el área social correspondiente.

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Cómo funciona el programa

Se otorgará una tarjeta por núcleo familiar, en la que figurará la cantidad de comensales habilitados para recibir el beneficio.

Las personas que ya concurren al comedor municipal no deberán volver a presentar la documentación requerida, aunque sí tendrán que registrarse utilizando la tarjeta vigente.

El servicio funcionará de lunes a viernes. Los días viernes se entregará doble porción para cubrir también la alimentación del sábado.

El programa se extenderá desde el 1° de junio hasta el 31 de agosto de 2026.

Un aspecto importante: quienes acumulen tres faltas consecutivas sin previo aviso perderán automáticamente el beneficio.

En cuanto a las personas en situación de calle, quienes no residan en Durazno y no concurran al refugio no podrán acceder al programa, mientras que los residentes del departamento sí recibirán la asistencia correspondiente.

Documentación necesaria

Para realizar la inscripción será necesario presentar:

  • Fotocopia de cédula de identidad de todos los integrantes del núcleo familiar.
  • Recibos de ingresos por cualquier concepto (sueldos, jubilaciones, pensiones, seguros, asignaciones).
  • Declaración jurada de ingresos en caso de no contar con empleo formal.

Calendario de inscripciones

  • Martes 26 de mayo: CIB Vista Linda y CIB Santa Bernardina, de 10:00 a 13:00 horas.
  • Miércoles 27 de mayo: CIB Las Higueras y CIB La Amarilla, de 10:00 a 13:00 horas.
  • Jueves 28 de mayo: oficinas de Promoción Social (Tuboras y 19 de Abril), de 09:00 a 15:00 horas.
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Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.