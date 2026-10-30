Intendencia de Durazno abrió un llamado para médico general con 20 horas semanales

La Intendencia de Durazno abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de médico general, con una carga horaria de 20 horas semanales, destinado a tareas de certificación médica y seguimiento de la salud de los funcionarios departamentales. Las postulaciones se realizan a través del Portal de Empleo del Gobierno de Durazno.

El profesional seleccionado desempeñará funciones en el área de Salud y Bienestar Integral, dependiente del Departamento de Capital Humano y Administración.

Entre sus principales responsabilidades estarán la evaluación de certificaciones médicas, el seguimiento de ausencias por motivos de salud y el asesoramiento sobre reintegros laborales y adecuación de tareas.

También deberá realizar evaluaciones médicas en consultorio o mediante visitas domiciliarias cuando corresponda, elaborar informes técnicos y coordinar actuaciones con los equipos de medicina laboral, psicología y bienestar institucional.

Requisitos para participar del llamado

La convocatoria está dirigida a profesionales que cumplan las siguientes condiciones:

Ser ciudadano uruguayo natural o legal y tener 18 años o más.

Contar con título de Doctor en Medicina expedido por una institución habilitada en Uruguay o debidamente revalidado.

Tener el título registrado y habilitado ante el Ministerio de Salud Pública.

Acreditar inscripción vigente en el Colegio Médico del Uruguay, sin suspensiones ni inhabilitaciones para ejercer.

Poseer conocimientos de herramientas informáticas y sistemas de registro digital.

Tener disponibilidad para cumplir 20 horas semanales.

Los requisitos de formación y habilitación profesional deberán acreditarse mediante la documentación correspondiente.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán ingresar al Portal de Empleo del Gobierno de Durazno, disponible en durazno.uy/empleo.

A través de esa plataforma podrán consultar la convocatoria y completar el procedimiento de postulación.

La información proporcionada no especifica fecha de cierre de inscripciones ni remuneración para el cargo, por lo que esos datos deberán consultarse en las bases oficiales del llamado.