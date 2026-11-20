Las empresas uruguayas ya pueden solicitar subsidios estatales para contratar trabajadores mediante Integra Empleo, una nueva plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que comenzó a funcionar el lunes 16 de noviembre. El régimen permite cubrir entre el 25 % y el 80 % de la remuneración de determinadas personas contratadas, con un tope de $25.397 mensuales por puesto de trabajo.

El sistema forma parte de la implementación de la Ley de Empleo Integral, número 20.506, aprobada en junio y reglamentada por el Poder Ejecutivo el 12 de noviembre.

La iniciativa busca facilitar la contratación de personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral, entre ellas jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y personas desempleadas en situación de vulnerabilidad.

El beneficio puede resultar de interés para comercios, pequeños emprendimientos y empresas del interior, ya que el nuevo régimen contempla condiciones diferenciadas según la cantidad de trabajadores que tengan contratados.

Cuánto paga el Estado por cada trabajador contratado

Los subsidios no tienen un porcentaje único. La ayuda depende de la edad, la situación laboral y las condiciones personales de quien será contratado.

Para jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados, por ejemplo, el Estado puede subsidiar el 25 % de la remuneración si se contrata a un varón y el 33,3 % si se contrata a una mujer.

Los mismos porcentajes se aplican a jóvenes de 25 a 29 años que acrediten más de seis meses de desempleo continuo.

En otras situaciones, especialmente cuando existe vulnerabilidad socioeconómica, los incentivos pueden aumentar al 50 % o al 66,6 %.

El porcentaje máximo general del 80 % está previsto para determinadas contrataciones de personas con discapacidad, personas trans y personas vinculadas con procesos de privación de libertad o reinserción social, según las condiciones legales.

Esto significa que el 80 % no corresponde automáticamente a cualquier contratación.

El subsidio tiene un límite de $25.397 mensuales

Uno de los aspectos fundamentales para las empresas es que el apoyo económico tiene un máximo de 3,7 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a $25.397 con los valores de 2026.

Por ejemplo, si un comercio contrata a un joven por una remuneración mensual de $30.000 y corresponde un subsidio del 25 %, la ayuda estatal sería de $7.500 mensuales.

Si la contratación habilita un incentivo del 33,3 %, el apoyo sería de aproximadamente $9.990.

En cambio, si una contratación reúne las condiciones para recibir el 80 % de subsidio sobre un sueldo de $40.000, el cálculo porcentual daría $32.000, pero se aplicaría el máximo de $25.397 establecido por la normativa.

Estos ejemplos son ilustrativos. La autorización y el monto concreto dependen de que la empresa y la persona contratada cumplan todos los requisitos.

Qué trabajadores pueden generar el beneficio

La Ley de Empleo Integral contempla distintos grupos de población:

Jóvenes de 15 a 29 años , con requisitos diferenciados según la edad y el tiempo de desempleo.

, con requisitos diferenciados según la edad y el tiempo de desempleo. Personas mayores de 45 años que enfrenten dificultades de inserción laboral.

que enfrenten dificultades de inserción laboral. Mujeres jefas de hogares monoparentales.

Personas afrodescendientes.

Personas con discapacidad.

Personas trans.

Madres, padres o tutores de menores de 15 años con discapacidad.

Personas privadas de libertad, liberadas del sistema penitenciario o sujetas a determinadas medidas alternativas.

El porcentaje aplicable se determina según las características de cada contratación.

No alcanza con pertenecer a alguno de estos grupos: deben verificarse también las condiciones laborales y los demás requisitos establecidos en la ley.

¿Pueden acceder pequeños comercios y empresas de Durazno?

Sí. El régimen tiene alcance nacional y comprende a empresas y organizaciones privadas, cooperativas y entidades de la economía social y solidaria que cumplan las condiciones legales.

No está reservado a grandes empresas de Montevideo.

Para los pequeños comercios de Durazno existe una disposición especialmente relevante: una empresa que actualmente no tenga trabajadores dependientes puede acceder al régimen para contratar a una persona.

Las empresas con personal ya contratado también pueden beneficiarse, aunque tendrán límites proporcionales a la cantidad de empleados.

La normativa establece los siguientes máximos:

Empresas sin empleados: hasta una contratación subsidiada.

Empresas con uno a cuatro trabajadores: hasta el 50 % de su plantilla.

Empresas con cinco a diecinueve trabajadores: hasta el 40 %.

Empresas con veinte a cuarenta y nueve trabajadores: hasta el 25 %.

Empresas con cincuenta trabajadores o más: hasta el 20 %.

Estas condiciones permiten que pequeñas firmas evalúen incorporar personal mediante un incentivo que disminuye parcialmente el costo salarial durante el período autorizado.

No obstante, la empresa debe mantener los puestos de trabajo y cumplir los requisitos de la normativa.

Qué requisitos deben cumplir las empresas

Para solicitar los beneficios, los empleadores deberán estar al día con sus obligaciones ante el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También deberán cumplir otras condiciones:

No haber despedido ni enviado al seguro de desempleo a trabajadores de la misma categoría laboral durante los treinta días anteriores a la contratación, salvo las excepciones legales.

Respetar los salarios, laudos y convenios colectivos vigentes.

Registrar formalmente a las personas contratadas.

Cumplir los límites de contratación establecidos según el tamaño de la plantilla.

Obtener la autorización correspondiente del MTSS.

El régimen no habilita a reemplazar trabajadores existentes para obtener el subsidio.

Asimismo, establece restricciones para contratar familiares de los titulares de las empresas y para determinadas firmas de suministro de personal.

Hasta 18 meses de subsidio para las empresas pequeñas

Otra modificación importante beneficia a las empresas con hasta 19 trabajadores permanentes.

Estas podrán extender el subsidio hasta 18 meses, siempre que cumplan las condiciones de mantenimiento del puesto.

Durante los primeros doce meses podrán recibir el beneficio completo autorizado.

Si continúan con la contratación, el apoyo podrá mantenerse durante otros seis meses, aunque con una reducción progresiva: 75 % del subsidio original durante los siguientes tres meses y 50 % durante los últimos tres.

Para las empresas con más de 19 trabajadores permanentes, el plazo máximo general del subsidio es de doce meses.

Cómo solicitar los subsidios en Integra Empleo

La primera etapa de la plataforma comenzó a funcionar el lunes 16 de noviembre, a las 13:00 horas.

El procedimiento general comprende los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma oficial www.integraempleo.gub.uy. Registrar a la empresa y completar la información que solicite el sistema. Registrar o vincular a la persona que se pretende contratar, según los mecanismos disponibles. Iniciar la gestión del incentivo correspondiente. Esperar la verificación de los requisitos por parte de la Dirección Nacional de Empleo. Una vez obtenida la autorización, realizar el alta laboral ante el BPS según las indicaciones del MTSS.

La inscripción no equivale a la aprobación automática de un subsidio.

El ministerio debe comprobar que la persona propuesta integra alguno de los grupos previstos y que la contratación reúne las condiciones legales.

La plataforma comenzó con 500 registros y algunas dificultades

El director nacional de Empleo, Federico Araya, informó a Búsqueda que hasta el miércoles 18 de noviembre se habían registrado unas 500 personas en Integra Empleo.

Entre ellas se encuentran usuarios que ya utilizaban la anterior plataforma Vía Trabajo y personas que se inscribieron por primera vez.

El jerarca explicó que durante las primeras horas surgieron inconvenientes con usuarios provenientes del sistema anterior, porque sus contraseñas no fueron migradas por razones de seguridad.

El MTSS trabaja en la solución de esos problemas y en la simplificación del proceso de registro.

Integra Empleo está destinada a sustituir gradualmente a Vía Trabajo, con el objetivo de facilitar las gestiones tanto para empresas como para personas que buscan empleo.

Qué pueden hacer las personas que buscan trabajo

Aunque los subsidios se otorgan a las empresas que realizan las contrataciones, quienes buscan empleo también pueden registrarse en Integra Empleo.

La plataforma está concebida como una herramienta pública de vinculación laboral y permitirá acceder a servicios de orientación, capacitación e intermediación.

No debe confundirse este mecanismo con el programa Yo Estudio y Trabajo, que tiene una convocatoria y un procedimiento de selección diferentes.

En este caso, la empresa interesada en contratar es la que debe gestionar el incentivo, mientras que el MTSS verifica el cumplimiento de los requisitos.

Dónde consultar y pedir asesoramiento

Las empresas de Durazno y del resto del país pueden ingresar a:

Plataforma oficial: www.integraempleo.gub.uy.

El Ministerio de Trabajo dispone de canales específicos para consultas:

Sobre subsidios, requisitos e incompatibilidades: correo asesoramientoempleo@mtss.gub.uy; teléfono 1928, interno 1911.

Soporte técnico de Integra Empleo: correo integraempleo@mtss.gub.uy; teléfono 1928, interno 1326.

El asesoramiento también puede solicitarse mediante los servicios territoriales de empleo del MTSS.

La puesta en funcionamiento de Integra Empleo abre un nuevo mecanismo de apoyo a la contratación formal. Su alcance dependerá tanto de la participación empresarial como de la capacidad para vincular las vacantes con personas que cumplen las condiciones del programa.

Información oficial: Ley 20.506, Decreto 276/026 y MTSS.