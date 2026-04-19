El inspector del arma de infantería visitó el Batallón N.º 13 de Durazno

Durante la jornada del pasado jueves, el Coronel Ismael Andrés, en su carácter de inspector del arma de infantería, llevó adelante una visita de inspección al Batallón de Infantería Blindado N.º 13, con sede en el Cuartel del Yí sobre Ruta 14. La actividad incluyó una parada militar, revista de tropas, presentación del estado mayor y una demostración técnica y táctica a cargo de secciones de tanques y vehículos de combate de infantería.

Para el jerarca militar, la unidad no le es ajena: en el pasado se desempeñó como comandante del propio Batallón N.º 13, cuando esta unidad compartía sede con el regimiento en el Cuartel Galarza.

Parada militar, revista y presentación del estado mayor

La actividad comenzó en horas de la mañana con una parada militar, seguida de la revista a las tropas formadas en la plaza de armas y el posterior desfile, rindiendo los honores correspondientes a la autoridad presente.

Durante la visita se realizó la presentación del estado mayor del batallón y una recorrida por sus instalaciones. Esta instancia permitió exponer en detalle la organización, las capacidades y el funcionamiento actual de la unidad, así como las fortalezas identificadas y los aspectos sobre los que se continúa trabajando para su mejora operativa.

A ello se sumó una actividad física en la que el personal demostró su espíritu militar, cohesión y compromiso, reflejando el trabajo diario y la identidad que caracteriza a la unidad duraznense.

Demostración táctica con tanques y vehículos de combate

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la demostración técnica y táctica a cargo de una sección de tanques y otra de vehículos de combate de infantería. Durante la exhibición se ejecutaron órdenes, ensayos y técnicas de acción inmediata, maniobras propias del entrenamiento regular del batallón.

Las acciones fueron conducidas directamente por los jefes de sección, lo que permitió evidenciar el liderazgo de los oficiales y la disciplina, instrucción y profesionalismo del personal subalterno que integra la unidad.

La instancia permitió reafirmar las capacidades operativas del batallón y su compromiso con la preparación permanente, en línea con la misión fundamental del Ejército Nacional, manteniendo en alto el espíritu y las tradiciones del arma de infantería.

Reunión con el comandante de la Brigada de Infantería N.º 5

Sobre el final de la jornada, el Cnel. Ismael Andrés mantuvo una reunión con el Cnel. Ramón Ramírez, comandante de la Brigada de Infantería N.º 5, cuyo comando se encuentra en el mismo predio del Cuartel del Yí. El encuentro tuvo carácter protocolar y operativo, en el marco de la visita institucional.

Viernes: visita al Batallón N.º 15 de Florida

En la jornada del viernes, el inspector del arma de infantería continuó con su agenda realizando una visita similar al Batallón de Infantería Mecanizada N.º 15, con sede en Florida y perteneciente también a la Brigada de Infantería N.º 5 de Durazno. De esta manera, la inspección se extendió al conjunto de unidades bajo el mando de la brigada con asiento en el departamento.