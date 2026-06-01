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lunes 1 de junio de 2026

Abren hoy las inscripciones para Uruguay Impulsa: $20.592 mensuales para desempleados de 18 a 65 años

Las postulaciones van del 1° al 10 de junio en uruguayimpulsa.gub.uy. No pueden inscribirse quienes participaron dos meses o más en la edición 2025.
Por Lectura: 1 minuto
Abren hoy las inscripciones para Uruguay Impulsa: $20.592 mensuales para desempleados de 18 a 65 años
Uruguay Impulsa, inscripciones van hasta el 10 de junio

Desde hoy, lunes 1° de junio, y hasta el miércoles 10 de junio de 2026, están abiertas las inscripciones para la segunda edición de «Uruguay Impulsa — Trabajo y Capacitación». El programa está dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 65 años y fue difundido por el Gobierno de Durazno.

Las postulaciones se realizan en línea a través de uruguayimpulsa.gub.uy

Quiénes pueden inscribirse

Para postular es necesario:

  • Tener documento de identidad vigente
  • No percibir prestaciones salariales públicas ni privadas
  • No cobrar subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión
  • No haber participado al menos dos meses en la edición 2025 del programa

Qué ofrece el programa

  • Prestación mensual nominal de $20.592
  • Capacitación certificada
  • Cobertura de salud pública
  • Reconocimiento jubilatorio

La jornada laboral es de seis horas diarias. Las madres con hijos de entre 0 y 3 años pueden optar por una jornada de cuatro horas manteniendo la misma prestación económica.

Cómo se seleccionan los participantes

La selección se realiza mediante sorteo automatizado a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), seguido de una validación de datos.

Para consultas o asistencia presencial, el programa cuenta con apoyo en oficinas del MIDES, MTSS, Inefop, municipios y gobiernos departamentales.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy

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