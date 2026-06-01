Abren hoy las inscripciones para Uruguay Impulsa: $20.592 mensuales para desempleados de 18 a 65 años

Desde hoy, lunes 1° de junio, y hasta el miércoles 10 de junio de 2026, están abiertas las inscripciones para la segunda edición de «Uruguay Impulsa — Trabajo y Capacitación». El programa está dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 65 años y fue difundido por el Gobierno de Durazno.

Las postulaciones se realizan en línea a través de uruguayimpulsa.gub.uy

Quiénes pueden inscribirse

Para postular es necesario:

Tener documento de identidad vigente

No percibir prestaciones salariales públicas ni privadas

públicas ni privadas No cobrar subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión

No haber participado al menos dos meses en la edición 2025 del programa

Qué ofrece el programa

Prestación mensual nominal de $20.592

Capacitación certificada

Cobertura de salud pública

Reconocimiento jubilatorio

La jornada laboral es de seis horas diarias. Las madres con hijos de entre 0 y 3 años pueden optar por una jornada de cuatro horas manteniendo la misma prestación económica.

Cómo se seleccionan los participantes

La selección se realiza mediante sorteo automatizado a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), seguido de una validación de datos.

Para consultas o asistencia presencial, el programa cuenta con apoyo en oficinas del MIDES, MTSS, Inefop, municipios y gobiernos departamentales.