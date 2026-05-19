Inisa e INC firman convenio para que adolescentes se capaciten en el tambo de Colonia Berro

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto de Colonización (INC) firmaron un convenio para fortalecer los procesos socioeducativos de los adolescentes a cargo del organismo. Se destaca en particular la reparación del tambo y el vivero de la Colonia Berro.

Qué busca el convenio

El convenio se orienta a fortalecer la cooperación entre ambos organismos, fomentar el desarrollo de trabajo en áreas de interés y, en particular, en los procesos socioeducativos y de inclusión social de los adolescentes.

Entre las áreas de interés previstas, se destaca el fortalecimiento de espacios productivos y formativos en la Colonia Berro: la ampliación y tecnificación del tambo y la huerta vivero.

«Queremos que puedan ejercer la profesión cuando salgan»

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señaló que la rehabilitación del tambo permitirá que adolescentes a cargo del organismo trabajen y se capaciten. Este espacio fue cayendo en desuso con el paso del tiempo, explicó.

La idea es revitalizarlo para que sea una opción de formación más de la que disponen los adolescentes, que les sirva como herramienta para su egreso.

«Queremos que aquellos a los que les guste puedan ejercer la profesión una vez que salen de Inisa», señaló.

Asimismo, informó que el objetivo es que se pueda remitir materia prima a Conaprole, como se hacía años atrás.

La mirada del INC

Por su parte, el titular del INC, Alejandro Henry, valoró la capacidad de los recursos humanos de la dependencia para edificar la estructura del tambo y el invernáculo.

Se prevé que los trabajos terminen antes de fin de año, informó.

Vigencia del convenio

El convenio estará vigente durante dos años y se renovará de forma automática por períodos de igual duración.