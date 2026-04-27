La Iglesia San Pedro inicia la «Colecta del Buen Pastor» para remodelar la casa parroquial

La comunidad de fieles y amigos de la Iglesia San Pedro de Durazno dio inicio a una campaña de recolección de fondos para remodelar el edificio parroquial, uno de los más emblemáticos e identificatorios de la capital del departamento. La iniciativa lleva el nombre de «Colecta del Buen Pastor» y convoca tanto a la feligresía habitual como a quienes deseen sumarse desde sus posibilidades.

«Con tu ayuda podremos avanzar en este proyecto que beneficiará la vida parroquial y el servicio a los fieles. Cada aporte es una forma de seguir edificando Iglesia y apoyar la misión pastoral en nuestras comunidades», señaló la organización al presentar la campaña.

Cómo donar: presencial el 10 de mayo o por transferencia bancaria

La jornada de donación presencial está prevista para el sábado 10 de mayo en la propia Iglesia San Pedro, donde la comunidad podrá acercar su aporte de manera directa.

Para quienes deseen contribuir de forma anticipada o a distancia, se habilitaron cuentas bancarias para recibir transferencias en pesos uruguayos:

Banco Santander — Cuenta: 1200464458 — Sucursal 25, Durazno.

— Cuenta: — Sucursal 25, Durazno. Desde otros bancos — Cuenta: 0025001200464458 — En pesos uruguayos.

El mensaje de la comunidad

Desde las redes sociales de la parroquia se difundió el espíritu que impulsa la campaña: «La Parroquia San Pedro ha comenzado con mucha alegría la remodelación de la casa parroquial, un espacio que queremos renovar con amor para que sea digno y acogedor. Si sentís en tu corazón el deseo de ayudar, podés hacerlo a través de tu aporte económico, también acompañando con tu oración. Todo suma, todo construye, todo es valioso. Sigamos caminando juntos, como comunidad, poniendo cada uno su granito de arena para que nuestra parroquia siga creciendo y siendo un hogar abierto para todos».