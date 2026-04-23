A través de sus redes sociales, el Instituto de Formación Docente (IFD) de Durazno dio a conocer el Cuadro de Honor correspondiente al año 2026, la instancia en la que la institución reconoce a los estudiantes que tendrán el honor de portar y custodiar los pabellones patrios durante todo el año académico.

Los estudiantes seleccionados representarán al IFD tanto en actos internos como en actividades oficiales fuera de la institución, entre las que se destacan las organizadas por el Comité de Conmemoraciones Patrióticas de Durazno y el tradicional desfile del 12 de octubre, en conmemoración de la fundación de la ciudad.

Pabellón Nacional: Ana Paula Goytiño Ponce

El Pabellón Nacional será portado durante 2026 por Ana Paula Goytiño Ponce, acompañada por sus escoltas:

Nicole Fernández Bersais .

. Yoseline Estefanías .

. Garrel Medeiros .

. Marilyn Casas Ortiz.

Bandera de Artigas: Florencia Maciel Martínez

La bandera de Artigas estará a cargo de Florencia Maciel Martínez, con una escolta integrada por:

Paulina Figueira Carrosio .

. Celina Milagros Colina Álvarez .

. Romina Loreley Seoane Alonzo.

Bandera de los Treinta y Tres Orientales: Sofía Pereira Pérez

La bandera de los Treinta y Tres Orientales será portada por Sofía Pereira Pérez, acompañada por:

Lucas Nahuel Pacheco Yarzón .

. Manuela Pérez Ferro .

. Nahia Vanina Andrada Galván.

Un reconocimiento al compromiso académico

La designación del Cuadro de Honor es uno de los reconocimientos más valorados dentro del ámbito educativo institucional. A través de él, el IFD destaca el compromiso, la dedicación y el desempeño académico de sus estudiantes, quienes asumen durante el año la representación de la institución en los distintos actos patrios del calendario local y nacional.