Close Menu
lunes 26 de octubre de 2026

El Hospital Penza se sumó a Rotary Paso del Yí para recordar que las vacunas infantiles deben estar al día

Por Lectura: 3 minutos
Imagen informativa de El Hospital Penza se sumó a Rotary Paso del Yí para recordar que las vacunas infantiles deben estar al día
Integrantes del Hospital Penza y el Club Rotary Paso del Yí unidos por una causa sensible

El equipo del Hospital Dr. Emilio Penza se sumó el sábado 24 de octubre a la campaña de concientización impulsada por el Club Rotary Paso del Yí, en adhesión al Día Mundial contra la Polio. Durante la jornada, ambas instituciones dirigieron un llamado concreto a las familias de Durazno: revisar los carnés de vacunación de niños y niñas y comprobar que tengan completas las dosis correspondientes a su edad.

El mensaje se apoyó en un logro sanitario que Uruguay mantiene desde hace décadas: no registra casos de poliomielitis por virus salvaje desde 1978. Sin embargo, la enfermedad todavía no ha sido erradicada en el mundo y conservar esa protección requiere sostener la vacunación.

Por qué hay que mantener la prevención

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por un virus que puede afectar el sistema nervioso y, en sus formas más graves, provocar parálisis permanente.

Las campañas de vacunación permitieron que Uruguay dejara de registrar casos por virus salvaje hace 48 años. Ese avance, recordaron durante la actividad, no significa que la prevención pueda abandonarse.

Mientras el virus continúe circulando en otras regiones del mundo, existe el riesgo de que vuelva a ingresar a países que lograron eliminar su circulación. Por eso, los esquemas completos de vacunación siguen siendo una herramienta fundamental de protección individual y colectiva.

El llamado a las familias de Durazno

Durante la jornada, las instituciones insistieron en la importancia de revisar los carnés de vacunación, consultar ante cualquier duda y completar las dosis que correspondan.

La recomendación apunta especialmente a las familias con niños y niñas, para que puedan comprobar junto a los equipos de salud si las vacunas están al día.

En el departamento, las campañas de inmunización también han tenido una importante participación de la población. En julio de este año, por ejemplo, los vacunatorios de Durazno registraron una alta concurrencia al comenzar la campaña contra el meningococo.

Hospital Penza y Rotary, unidos por la concientización

Desde el Hospital Dr. Emilio Penza se valoró la iniciativa del Club Rotary Paso del Yí y su aporte a la difusión de información sobre la poliomielitis y la necesidad de mantener la prevención.

El trabajo conjunto permitió reforzar un mensaje dirigido a toda la comunidad: los avances sanitarios se sostienen con el compromiso de las instituciones, los equipos de vacunación y las familias.

El llamado del sábado fue sencillo: revisar los carnés y no dejar dosis pendientes. Es una de las medidas que contribuyen a conservar un logro sanitario que Uruguay mantiene desde 1978.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 15°C Cubierto
Sensación 14° · Máx 16° · Mín 6°
☔ 43% prob. de lluvia
Ver pronóstico →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
«Nunca pagaron nada, ahora pagan alquiler»: el reclamo de Lerena a ASSE por la policlínica del Durán
«Nunca pagaron nada, ahora pagan alquiler»: el reclamo de Lerena a ASSE por la policlínica del Durán
#2
De 3 a 18: los pases en comisión se sextuplicaron en la Intendencia de Durazno
De 3 a 18: los pases en comisión se sextuplicaron en la Intendencia de Durazno
#3
Lorena Roqueta disputa al PIT-CNT la representación de los trabajadores en el BPS
Lorena Roqueta disputa al PIT-CNT la representación de los trabajadores en el BPS
#4
Canoyí celebra 15 años con una travesía por el Yí y una fiesta en El Sauzal
Canoyí celebra 15 años con una travesía por el Yí y una fiesta en El Sauzal
#5
Calle 25 de Agosto: el Frente Amplio propone ajustes que podrían destrabar 15 años de discusión
Calle 25 de Agosto: el Frente Amplio propone ajustes que podrían destrabar 15 años de discusión

Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.