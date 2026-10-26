El Hospital Penza se sumó a Rotary Paso del Yí para recordar que las vacunas infantiles deben estar al día

El equipo del Hospital Dr. Emilio Penza se sumó el sábado 24 de octubre a la campaña de concientización impulsada por el Club Rotary Paso del Yí, en adhesión al Día Mundial contra la Polio. Durante la jornada, ambas instituciones dirigieron un llamado concreto a las familias de Durazno: revisar los carnés de vacunación de niños y niñas y comprobar que tengan completas las dosis correspondientes a su edad.

El mensaje se apoyó en un logro sanitario que Uruguay mantiene desde hace décadas: no registra casos de poliomielitis por virus salvaje desde 1978. Sin embargo, la enfermedad todavía no ha sido erradicada en el mundo y conservar esa protección requiere sostener la vacunación.

Por qué hay que mantener la prevención

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por un virus que puede afectar el sistema nervioso y, en sus formas más graves, provocar parálisis permanente.

Las campañas de vacunación permitieron que Uruguay dejara de registrar casos por virus salvaje hace 48 años. Ese avance, recordaron durante la actividad, no significa que la prevención pueda abandonarse.

Mientras el virus continúe circulando en otras regiones del mundo, existe el riesgo de que vuelva a ingresar a países que lograron eliminar su circulación. Por eso, los esquemas completos de vacunación siguen siendo una herramienta fundamental de protección individual y colectiva.

El llamado a las familias de Durazno

Durante la jornada, las instituciones insistieron en la importancia de revisar los carnés de vacunación, consultar ante cualquier duda y completar las dosis que correspondan.

La recomendación apunta especialmente a las familias con niños y niñas, para que puedan comprobar junto a los equipos de salud si las vacunas están al día.

En el departamento, las campañas de inmunización también han tenido una importante participación de la población. En julio de este año, por ejemplo, los vacunatorios de Durazno registraron una alta concurrencia al comenzar la campaña contra el meningococo.

Hospital Penza y Rotary, unidos por la concientización

Desde el Hospital Dr. Emilio Penza se valoró la iniciativa del Club Rotary Paso del Yí y su aporte a la difusión de información sobre la poliomielitis y la necesidad de mantener la prevención.

El trabajo conjunto permitió reforzar un mensaje dirigido a toda la comunidad: los avances sanitarios se sostienen con el compromiso de las instituciones, los equipos de vacunación y las familias.

El llamado del sábado fue sencillo: revisar los carnés y no dejar dosis pendientes. Es una de las medidas que contribuyen a conservar un logro sanitario que Uruguay mantiene desde 1978.