Hospital Penza se prepara para implementar la receta electrónica en Durazno

La Dra. Sofía Fagúndez confirmó que el Hospital Penza se sumará al sistema e-Medicamentos a partir de marzo.

Durante décadas, la receta médica escrita a mano fue parte inseparable del sistema de salud uruguayo, al punto de generar una frase popular que atravesó generaciones: “tiene letra de doctor”. Detrás de la ironía, se escondía una dificultad real para pacientes y farmacias, obligados a descifrar indicaciones manuscritas muchas veces ininteligibles. Ese escenario comenzó a cambiar con la digitalización de los procesos sanitarios y hoy se encamina a una transformación definitiva.

Ese cambio llegará en breve al Hospital Dr. Emilio Penza, que se prepara para adherir al sistema nacional de receta electrónica, conocido como e-Medicamentos. Así lo confirmó a El Acontecer la directora del centro de salud, Sofía Fagúndez, quien explicó que la implementación está prevista para el mes de marzo, una vez culminado el proceso de capacitación y migración de datos.

La receta electrónica forma parte del proyecto de Receta Digital Nacional, impulsado desde el sistema público de salud con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, optimizar el uso racional de medicamentos y dejar definitivamente de lado el papel. En la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, este proceso se viene desarrollando de forma gradual desde hace varios años.

Actualmente denominado e-Medicamentos, el sistema permite integrar la prescripción médica con la Historia Clínica Electrónica Nacional, facilitando que las farmacias accedan en tiempo real a las indicaciones médicas para la dispensación ambulatoria. El director de Medicamentos de ASSE, Ismael Olmos, ha sido uno de los principales impulsores de esta transformación.

Un cambio profundo en Farmacia

Desde ASSE se reconoce que la implementación implica un cambio profundo en la dinámica de trabajo de las farmacias. “Representa una modificación importante en la forma de dispensar medicamentos y en la calidad del control, tanto para los prestadores como para los usuarios”, señalan desde el organismo. En las primeras etapas, advierten, es posible que se registren demoras mientras el personal se adapta a la nueva nomenclatura y a los procedimientos digitales.

Experiencias recientes muestran realidades distintas según el contexto. En el Hospital de Florida se registraron críticas por los tiempos de espera en Farmacia durante los primeros días, mientras que en Sarandí Grande, donde el sistema comenzó a funcionar el pasado 29 de enero en el Centro Auxiliar “Dr. Alfredo Sanjuán”, no se reportaron mayores inconvenientes.

Cambio gradual

“Al principio puede enlentecerse la dispensación, pero el impacto a mediano y largo plazo será positivo para la seguridad del paciente y la gestión”, afirmó Ismael Olmos.

El camino del Hospital Penza

En Durazno, el Hospital Penza se encuentra actualmente en lo que se denomina “fase cero” del proceso. Según explicó la Dra. Fagúndez, el centro está a la espera de comenzar con un nuevo sistema de Farmacia que requerirá la capacitación del personal y la migración de toda la información clínica y administrativa.

“A partir de ahí se comenzaría con recetas electrónicas tanto para planes de medicación como para tratamientos ambulatorios. La idea es eliminar la receta en papel para optimizar el uso racional de medicamentos”, señaló la directora, destacando que el proceso será acompañado por técnicos que llegarán desde Montevideo.

El hospital ya cuenta con antecedentes recientes en la digitalización de procesos. Durante 2025 se implementó el pase a interconsulta en formato electrónico, eliminando el papel en la derivación a especialistas. Según explicó Fagúndez, este cambio permitió agilizar trámites y evitar traslados innecesarios de los pacientes, que ahora aguardan en su domicilio la confirmación de fecha y hora.

Un sistema conectado

Uno de los principales beneficios de e-Medicamentos es la interconexión entre las distintas unidades ejecutoras de ASSE. El sistema permitirá conocer qué medicación fue dispensada a un paciente en otros hospitales o centros de salud, favoreciendo un seguimiento más integral de los tratamientos y una mejor planificación de compras y stock.

Actualmente, e-Medicamentos funciona en más de la mitad de las unidades ejecutoras del país. Desde enero comenzó a implementarse en todo el departamento de Florida y, de forma progresiva, se extenderá al resto del territorio nacional, incluyendo a Durazno.

Desde las autoridades sanitarias se insiste en un mensaje claro: el proceso puede generar ajustes y demoras iniciales, pero apunta a mejorar de forma sustancial la seguridad del paciente, la gestión farmacéutica y la calidad del sistema de salud público en su conjunto.

