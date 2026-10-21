Guillermo Lockhart llevará historias de Durazno al tercer Simposio de Turismo

Las historias, los personajes y las leyendas de Durazno tendrán un lugar especial en el tercer Simposio de Turismo, que se realizará el próximo lunes 26 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teatro Español. El encuentro contará con la participación de Guillermo Lockhart, conductor de Voces Anónimas, quien estará a cargo del cierre con una presentación dedicada a relatos vinculados al departamento.

Bajo la consigna «Durazno, destino con identidad», la jornada reunirá experiencias de emprendimientos turísticos de la región y propondrá reflexionar sobre las posibilidades de convertir el patrimonio cultural, las tradiciones y las historias locales en nuevos atractivos para los visitantes.

La actividad está dirigida a emprendedores, operadores turísticos, estudiantes, representantes de instituciones, trabajadores del sector y vecinos interesados en el desarrollo turístico del departamento.

La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa para reservar un lugar.

Las historias también pueden atraer visitantes

La tercera edición del simposio propone mirar el turismo más allá de los paisajes, los edificios históricos y los atractivos tradicionales.

El eje estará puesto en la identidad de Durazno y en aquellos elementos que distinguen al departamento: sus costumbres, sus personajes, las historias transmitidas entre generaciones y las experiencias de quienes habitan el territorio.

Desde esa perspectiva, una leyenda, una tradición familiar o un sitio que conserva un significado especial para la comunidad pueden convertirse en motivos para visitar un lugar y conocerlo desde otra mirada.

El encuentro buscará reflexionar sobre cómo aprovechar ese patrimonio para fortalecer las propuestas turísticas existentes y generar nuevas oportunidades vinculadas con la actividad.

Emprendimientos de la región compartirán sus experiencias

El simposio también incluirá la participación de emprendimientos turísticos que desarrollan su actividad en la región.

Sus experiencias permitirán conocer los desafíos que enfrentan, las oportunidades que han encontrado y las distintas formas de vincular sus proyectos con el entorno y las comunidades.

La propuesta apunta a generar un intercambio entre quienes ya trabajan en el sector y aquellas personas que consideran iniciar una actividad relacionada con el turismo.

La articulación entre emprendimientos será otro de los temas presentes, por su capacidad para ampliar las experiencias disponibles para los visitantes y favorecer la actividad económica local.

Guillermo Lockhart y los relatos de Durazno

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de Guillermo Lockhart, conocido por su trabajo como conductor de Voces Anónimas, programa dedicado a la investigación y divulgación de relatos, misterios y leyendas.

Durante su intervención compartirá historias vinculadas con Durazno y abordará el valor que pueden adquirir los relatos locales como parte de la identidad turística de un territorio.

Su participación permitirá explorar una dimensión del patrimonio que no siempre aparece en los circuitos convencionales: la memoria colectiva, las historias populares y los acontecimientos que permanecen en el recuerdo de las comunidades.

Esos relatos, además de formar parte de la cultura local, pueden contribuir a despertar el interés de nuevos visitantes y ofrecer maneras diferentes de descubrir el departamento.

Entrada gratuita: cómo inscribirse

El tercer Simposio de Turismo de Durazno se realizará el lunes 26 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teatro Español.

La convocatoria está abierta tanto a quienes desarrollan actividades turísticas como al público interesado en conocer las posibilidades de crecimiento del sector.

La participación no tiene costo, pero es necesario inscribirse previamente. Según informó el Centro Comercial, quienes deseen asistir deben enviar la palabra SIMPOSIO por WhatsApp al 098 360 400.

Inscribirse por WhatsApp: enviar SIMPOSIO al 098 360 400.

Tras dos ediciones anteriores, el encuentro vuelve a reunir a distintos actores alrededor de una pregunta central: cómo transformar aquello que identifica a Durazno en experiencias capaces de atraer visitantes y fortalecer el desarrollo turístico de la región.