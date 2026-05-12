Duraznense presentará en Italia un exclusivo Pagani Zonda diseñado junto a la marca

Un proyecto nacido entre autitos a escala, horas de Photoshop y una pasión obsesiva por los autos de colección llevará el nombre de Durazno a uno de los escenarios más exclusivos del automovilismo mundial. Garo Villasuso, joven diseñador duraznense, viajará esta semana a Italia para presentar el Pagani Zonda “Cervino”, una pieza única desarrollada junto a la legendaria marca italiana.

De Durazno al universo Pagani

La historia de Garo comenzó mucho antes de llegar a los círculos más selectos del diseño automotriz internacional. Desde niño mostraba interés por intervenir y personalizar modelos a escala, buscando detalles y configuraciones que no encontraba en el mercado.

Con el tiempo, aquella curiosidad evolucionó hacia el diseño digital. En 2022 empezó a profundizar en el renderizado 3D de vehículos de alta gama, utilizando herramientas accesibles y aprendiendo de manera autodidacta un oficio extremadamente especializado.

Ese recorrido lo llevó a conectar con Paul Thomson, un joven escocés con intereses similares. Lo que comenzó como un intercambio de conocimientos técnicos terminó convirtiéndose en una sociedad creativa enfocada en proyectos vinculados al universo de los superdeportivos.

“Paul fue quien me enseñó mucho de lo que hoy sé”, reconoce Garo sobre una relación profesional construida a distancia, entre distintas zonas horarias y largas jornadas de trabajo conjunto.

El desafío de rehacer un Pagani Zonda

Los renders del diseño súper exclusivo en el interior del Pagani Zonda “Cervino”

La oportunidad decisiva llegó en 2024, cuando el propietario de un Pagani Zonda contactó al dúo creativo para liderar el proceso de “specification” del vehículo, una tarea que implica redefinir integralmente la configuración estética y técnica del automóvil.

Hablar de un Zonda implica ingresar a un nivel extremadamente exclusivo del automovilismo mundial. Se trata de una producción limitada a cerca de 140 unidades, con valores que pueden superar ampliamente los 15 millones de dólares.

El proyecto fue bautizado “Cervino”, en referencia a la emblemática montaña de los Alpes suizos, y demandó alrededor de un año y medio de trabajo.

“Cervino”: materiales, diseño y obsesión por el detalle

La intervención de un Pagani requiere aprobación directa de la fábrica fundada por Horacio Pagani, debido al carácter artesanal y altamente personalizado de cada unidad.

En ese contexto, el trabajo de Garo Villasuso y Paul Thomson consistió en acompañar tanto al propietario como a la marca en la definición integral del vehículo: selección de fibra de carbono, terminaciones interiores, combinaciones estéticas y decisiones vinculadas al equilibrio entre rendimiento y diseño.

La propuesta apunta a mantener la esencia mecánica que convirtió al Zonda en una referencia para los puristas del automovilismo, especialmente por su reconocido motor V12 aspirado, mientras se desarrolla una identidad visual única.

El Lago di Como como escenario

La presentación oficial del Pagani Zonda “Cervino” se realizará el próximo 16 de mayo durante el evento “Fuori Concorso”, en el Lago di Como, uno de los encuentros más prestigiosos del calendario internacional vinculado a vehículos de colección y alta gama.

Allí confluyen algunas de las marcas más emblemáticas del sector, entre ellas Ferrari, Porsche, Bugatti y Mercedes-Benz, en un entorno donde el diseño y la exclusividad ocupan el centro de la escena.

La posibilidad de compartir espacio con referentes históricos de la industria y con el propio Horacio Pagani representa un paso trascendente en la carrera del joven duraznense.

Una bandera de Durazno en Italia

Días atrás, Garo Villasuso fue recibido por el intendente Felipe Algorta, quien le entregó una bandera de Durazno para llevar al evento en Italia, en un gesto de reconocimiento a una trayectoria que comenzó silenciosamente desde el interior del país y hoy alcanza proyección internacional.

Para su familia, el viaje representa la consolidación de años de dedicación y aprendizaje constante.

“Le salió la oportunidad de participar en el remake de uno de estos autos que valen millones”, expresó emocionado Javier Villasuso, padre del diseñador.

Este miércoles, Garo partirá rumbo a la cuna del automovilismo italiano. Llevará consigo un proyecto desarrollado junto a una de las marcas más exclusivas del planeta, pero también el orgullo de una ciudad que verá su nombre vinculado a uno de los escenarios más selectos del diseño automotriz mundial.