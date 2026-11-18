Melina Alonzo, funcionaria de la Junta Local de Blanquillo, y Yurema Díaz, integrante del Departamento de Obras de la Intendencia de Durazno, completaron una capacitación en manejo de maquinaria vial impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Ambas formaron parte de un grupo de 39 mujeres de distintos departamentos que recibieron sus certificados el martes 17 de noviembre en Montevideo.

La formación se desarrolló en el marco del programa Caminos Rurales Productivos, a través de la Dirección de Descentralización de la OPP, y estuvo a cargo del Centro Técnico Uruguayo.

La propuesta busca ampliar las oportunidades de capacitación y participación laboral de mujeres en el área de infraestructura vial, donde históricamente ha predominado la presencia masculina.

Dos representantes de Durazno entre las 39 participantes

La ceremonia de entrega de certificados reunió a autoridades nacionales y departamentales, junto con las mujeres que completaron la formación.

Por Durazno participaron el intendente Felipe Algorta y el director de Obras, José Luis Morena, quienes entregaron los diplomas a Melina Alonzo y Yurema Díaz.

También estuvo presente el secretario de la Junta Local de Blanquillo, Fabricio Mila.

La capacitación permitió a las funcionarias incorporar conocimientos técnicos vinculados con el manejo de maquinaria utilizada en trabajos viales, fortaleciendo su preparación para desempeñar tareas dentro de los equipos departamentales.

Se trata de la primera experiencia de este tipo impulsada por la OPP, que prevé evaluar sus resultados para considerar futuras instancias de formación.

Formación para reducir las desigualdades de género

Durante la ceremonia, el director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó que generar capacidades técnicas y ampliar las oportunidades laborales de las mujeres constituye una prioridad de la actual administración.

El jerarca valoró especialmente que la capacitación se desarrollara en un área históricamente ocupada por hombres y que involucrara a trabajadoras de diferentes intendencias.

«Es la primera iniciativa y no será la última», afirmó Arim, al referirse a la posibilidad de continuar con este tipo de formación.

También señaló que el programa permitió vincular dos objetivos: mejorar la infraestructura de caminería rural y avanzar en la igualdad de oportunidades laborales.

Por su parte, el coordinador del área de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas, recordó que la iniciativa surgió en marzo de este año, en San José, a partir del trabajo conjunto entre distintas instituciones.

«En ese momento todos coincidimos en que además de financiar una capacitación era abrir una puerta», expresó.

Arenas agradeció especialmente la participación de las intendencias, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Interdepartamental de Género.

Un programa vinculado con la caminería rural

La formación se enmarca en Caminos Rurales Productivos, una línea de trabajo de la OPP que busca mejorar la infraestructura vial mediante acuerdos con los gobiernos departamentales.

El programa apunta a rehabilitar caminos estratégicos para la producción agropecuaria y facilitar la conectividad de quienes viven y trabajan en el medio rural.

Según los datos presentados por Presidencia, durante 2025 se intervino en aproximadamente 8.900 kilómetros de caminería rural en todo Uruguay, con una inversión cercana a los 26,8 millones de dólares.

En Durazno, la situación de la red vial rural también ha sido objeto de planteos y proyectos de mejora. En mayo de 2025, El Acontecer informó sobre el análisis de iniciativas para mejorar caminos rurales del departamento.

La capacitación de personal constituye otra de las líneas de trabajo vinculadas con la gestión de esa infraestructura.

Participación de autoridades nacionales y departamentales

La entrega de certificados contó también con la presencia de la intendenta de San José, Ana Bentaberri, en representación del Congreso de Intendentes; la directora adjunta de Inmujeres, Leticia Benedet; y el representante del BID en Uruguay, Miguel Porrua, además de otras autoridades.

La participación de Melina Alonzo y Yurema Díaz permitió sumar a dos funcionarias de Durazno a una iniciativa nacional orientada a fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos departamentales.

Al mismo tiempo, la experiencia representa un avance en la formación de mujeres para desempeñar tareas en un sector donde todavía existen diferencias de participación laboral entre hombres y mujeres.