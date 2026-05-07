«Donde Nace el Amor»: el Foto Club Durazno homenajea a las madres con una muestra en CAMEDUR

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, que en Uruguay tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo, el Foto Club Durazno realizará una muestra fotográfica titulada «Donde Nace el Amor», una propuesta que buscará homenajear a las madres a través de imágenes de distintas épocas.

Una vidriera con madres de distintos tiempos

Desde la institución se informó que días atrás se desarrolló la reunión ordinaria en la que fueron seleccionadas las fotografías y materiales que formarán parte de la exposición, la cual podrá apreciarse desde el sábado 9 de mayo en la vidriera de la mutualista CAMEDUR, ubicada sobre calle 19 de Abril casi Baltasar Brum.

«La idea pasa por mostrar madres de distintos tiempos a través de materiales del archivo de la institución y aportes de sus socios», señalaron desde el Foto Club Durazno.

Proyectos en marcha: museo propio y muestras fuera del departamento

Además de esta actividad, la institución continúa avanzando en distintos proyectos vinculados a la preservación y difusión del patrimonio fotográfico local. Entre ellos se destaca el anhelo de concretar un museo propio, así como la organización de nuevas exposiciones tanto en Durazno como en otros departamentos.

En ese sentido, se confirmó que el Foto Club recibió una invitación desde Colonia para participar en una muestra organizada por la institución homónima de ese departamento, a la que concurrirán con imágenes de Durazno.

Paralelamente, se trabaja en la organización de una exposición con obras del fotógrafo duraznense Vladimiro Delgado, prevista para desarrollarse en el Museo Casa de Rivera.

Casi cuatro décadas de memoria fotográfica

Fundado el 17 de diciembre de 1987, el Foto Club Durazno posee un valioso archivo fotográfico que documenta paisajes, costumbres, acontecimientos sociales y la evolución de la ciudad y del departamento. A lo largo de casi cuatro décadas ha promovido la fotografía como expresión cultural accesible a toda la comunidad, mediante cursos, concursos y exposiciones.

La institución también conserva un importante «Rincón Histórico», integrado por cámaras antiguas, placas de vidrio, documentos y materiales de revelado, conformando un patrimonio de enorme valor cultural.

Puertas abiertas a nuevos socios

Actualmente presidido por Carlos Garcés, el Foto Club mantiene abiertas sus puertas a nuevos socios y a quienes deseen colaborar con material fotográfico que permita seguir enriqueciendo el archivo.

La historia de la institución tuvo como impulsores a referentes como Disman Anchieri, Dina Pintos, Diana Mines, José Pampín y José Luis Sosa, entre otros, y hoy continúa con nuevas generaciones comprometidas en preservar viva la memoria fotográfica de Durazno y, con ella, parte fundamental de la historia de la comunidad.